https://ria.ru/20220702/liviya-1799734620.html

Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим

Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим - РИА Новости, 02.07.2022

Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим

Глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о своей солидарности с протестующими в стране. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T02:17

2022-07-02T02:17

2022-07-02T02:17

в мире

ливия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о своей солидарности с протестующими в стране.Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. В расположенном на востоке страны Тобруке демонстранты ворвались в штаб-квартиру Палаты представителей (парламента) Ливии и подожгли ряд кабинетов. Протестующие требуют роспуска нынешних органов власти и срочного проведения президентских и парламентских выборов.По информации ливийских СМИ, несколько протестующих были задержаны в ливийской столице Триполи. В нескольких районах Бенгази, который является вторым по численности населения городом Ливии, продолжаются протесты.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ливия