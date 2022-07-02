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Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим - РИА Новости, 02.07.2022
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Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим
Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим - РИА Новости, 02.07.2022
Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим
Глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о своей солидарности с протестующими в стране. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T02:17
2022-07-02T02:17
в мире
ливия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о своей солидарности с протестующими в стране.Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. В расположенном на востоке страны Тобруке демонстранты ворвались в штаб-квартиру Палаты представителей (парламента) Ливии и подожгли ряд кабинетов. Протестующие требуют роспуска нынешних органов власти и срочного проведения президентских и парламентских выборов.По информации ливийских СМИ, несколько протестующих были задержаны в ливийской столице Триполи. В нескольких районах Бенгази, который является вторым по численности населения городом Ливии, продолжаются протесты.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, ливия
02:17 02.07.2022
 
Глава правительства нацединства Ливии обратился к протестующим

Глава правительства нацединства Ливии Дбейба заявил о своей солидарности с протестующими

© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : Dennixo
Город Бенгази, Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о своей солидарности с протестующими в стране.
Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. В расположенном на востоке страны Тобруке демонстранты ворвались в штаб-квартиру Палаты представителей (парламента) Ливии и подожгли ряд кабинетов. Протестующие требуют роспуска нынешних органов власти и срочного проведения президентских и парламентских выборов.
"Я присоединяюсь к протестующим по всей стране. Все институты должны уйти, включая правительство, это может быть сделано только через выборы. Ливийский народ знает стороны, которые препятствуют выборам. Это те же самые (стороны), которые препятствовали утверждению бюджета и закрывали нефть, что способствовало усугублению кризиса, связанного с условиями жизни", - написал Дбейба на своей странице в соцсети Facebook*.
По информации ливийских СМИ, несколько протестующих были задержаны в ливийской столице Триполи. В нескольких районах Бенгази, который является вторым по численности населения городом Ливии, продолжаются протесты.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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