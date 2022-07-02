https://ria.ru/20220702/kredit-1799745211.html
Россияне назвали оптимальный ежемесячный платеж по кредиту
Россияне назвали оптимальный ежемесячный платеж по кредиту - РИА Новости, 02.07.2022
Россияне назвали оптимальный ежемесячный платеж по кредиту
Половина россиян считают оптимальным платеж по кредиту до 10 тысяч рублей, и лишь каждый десятый готов платить более 30 тысяч рублей, говорится в исследовании... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:38
2022-07-02T08:38
2022-07-02T08:38
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Половина россиян считают оптимальным платеж по кредиту до 10 тысяч рублей, и лишь каждый десятый готов платить более 30 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой экосистемы "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Оптимальный ежемесячный платеж для каждого второго россиянина не превышает 10 тысяч рублей, 25% готовы отдавать 11-20 тысяч рублей, 15% - 21-30 тысяч рублей, остальные 10% - более 30 тысячи рублей", - сказано в исследовании.Сегодня в России средний платёж составляет как раз около 10 тысяч рублей. Однако он сильно варьируется от вида кредита, например, по ипотеке он превышает 25 тысяч рублей, добавили эксперты.Россияне постепенно вновь возвращаются к кредитам. Если в январе доля тех, кто допускал оформление кредита в текущем году, была на уровне 60%, а в марте этот показатель резко упал до 20%, то в июне он вырос до 50%. Причиной восстановления доли допускающих оформление ссуды является снижение ставок, пояснили эксперты.Другим фактором восстановления спроса на кредиты стала резко ускорившаяся весной инфляция. Согласно опросу, купить крупную бытовую технику, например, холодильник или стиральную машину, без кредита сейчас могут 70% опрошенных, оплатить образование или ремонт - 50%, построить загородный дом - 30%, купить автомобиль - 25%, а квартиру - 10%.Компания проводила исследование в июне по репрезентативной выборке среди 1500 совершеннолетних россиян из 40 крупнейших российских городов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество
Россияне назвали оптимальный ежемесячный платеж по кредиту
"Юником24": половина россиян считают платеж по кредиту до десяти тысяч рублей оптимальным
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Половина россиян считают оптимальным платеж по кредиту до 10 тысяч рублей, и лишь каждый десятый готов платить более 30 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой экосистемы "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Оптимальный ежемесячный платеж для каждого второго россиянина не превышает 10 тысяч рублей, 25% готовы отдавать 11-20 тысяч рублей, 15% - 21-30 тысяч рублей, остальные 10% - более 30 тысячи рублей", - сказано в исследовании.
Сегодня в России
средний платёж составляет как раз около 10 тысяч рублей. Однако он сильно варьируется от вида кредита, например, по ипотеке он превышает 25 тысяч рублей, добавили эксперты.
Россияне постепенно вновь возвращаются к кредитам. Если в январе доля тех, кто допускал оформление кредита в текущем году, была на уровне 60%, а в марте этот показатель резко упал до 20%, то в июне он вырос до 50%. Причиной восстановления доли допускающих оформление ссуды является снижение ставок, пояснили эксперты.
Другим фактором восстановления спроса на кредиты стала резко ускорившаяся весной инфляция. Согласно опросу, купить крупную бытовую технику, например, холодильник или стиральную машину, без кредита сейчас могут 70% опрошенных, оплатить образование или ремонт - 50%, построить загородный дом - 30%, купить автомобиль - 25%, а квартиру - 10%.
Компания проводила исследование в июне по репрезентативной выборке среди 1500 совершеннолетних россиян из 40 крупнейших российских городов.