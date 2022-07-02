https://ria.ru/20220702/koronavirus-1799760193.html

В Москве за сутки госпитализировали 110 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 110 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 110 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 396 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:11

2022-07-02T11:11

2022-07-02T11:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 396 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 396, 110 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 237, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в российской столице было выявлено 2 778 346 случаев коронавируса, выздоровели 2 587 192 человека, скончались из-за COVID 44 170 человек.

https://ria.ru/20220702/zabolevaemost-1799737051.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва