https://ria.ru/20220702/koronavirus-1799760193.html
В Москве за сутки госпитализировали 110 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 110 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 110 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 396 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:11
2022-07-02T11:11
2022-07-02T11:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 396 новых случаев COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 396, 110 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 237, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в российской столице было выявлено 2 778 346 случаев коронавируса, выздоровели 2 587 192 человека, скончались из-за COVID 44 170 человек.
https://ria.ru/20220702/zabolevaemost-1799737051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
В Москве за сутки госпитализировали 110 человек с COVID-19
В Москве выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом