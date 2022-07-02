https://ria.ru/20220702/koronavirus-1799759312.html

В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1112 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:03

2022-07-02T11:03

2022-07-02T11:12

распространение коронавируса

общество

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1112 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Всего за сутки в России выявлено 3 285 новых случаев COVID-19, умер 51 человек, сообщил оперштаб."Выявлено 3 285 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - говорится в сообщении. "Выздоровело за сутки 3488 человек, или на 3% больше в сравнении с 1 июля 2022 года".

https://ria.ru/20220701/covid-19-1799647078.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия