https://ria.ru/20220702/koronavirus-1799759312.html
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1112 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:03
2022-07-02T11:03
2022-07-02T11:12
распространение коронавируса
общество
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1112 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Всего за сутки в России выявлено 3 285 новых случаев COVID-19, умер 51 человек, сообщил оперштаб."Выявлено 3 285 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - говорится в сообщении. "Выздоровело за сутки 3488 человек, или на 3% больше в сравнении с 1 июля 2022 года".
https://ria.ru/20220701/covid-19-1799647078.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия
11:03 02.07.2022 (обновлено: 11:12 02.07.2022)
В России за сутки госпитализировали 1112 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 3 285 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1112 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Всего за сутки в России
выявлено 3 285 новых случаев COVID-19, умер 51 человек, сообщил оперштаб.
"Выявлено 3 285 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - говорится в сообщении. "Выздоровело за сутки 3488 человек, или на 3% больше в сравнении с 1 июля 2022 года".