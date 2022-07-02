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В порту Бердянска подняли затопленный десантный корабль "Саратов"

В порту Бердянска подняли затопленный десантный корабль "Саратов" - РИА Новости, 02.07.2022

В порту Бердянска подняли затопленный десантный корабль "Саратов"

Поднят большой десантный корабль (БДК) "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту города Бердянска Запорожской области во избежание детонации... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:09

2022-07-02T09:09

2022-07-02T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Поднят большой десантный корабль (БДК) "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту города Бердянска Запорожской области во избежание детонации боеприпасов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК "Саратов" проекта 1171 "Тапир", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.Корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта боевиками Зеленского баллистическими ракетами "Точка-У", отметил он. БДК было решено затопить во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара, написал Рогов. Подъем корабля был осуществлен в пятницу.Большой десантный корабль "Воронежский комсомолец" был заложен на стапеле Калининградского судостроительного завода "Янтарь" в 1964 году, спущен на воду 1 июля 1964 года, являясь головным кораблем данного проекта. В 2003 году корабль был переименован, получив новое название "Саратов". Водоизмещение - 4 650 тонн, длина - 113,1 метра, ширина - 15,6 метра, осадка - 4,5 метра. Скорость полного хода - 16,5 узлов, дальность плавания - 10 тысяч миль при 15 узлах.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220701/gaz-1799468370.html

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Варвара Скокшина

бердянск, запорожская область, херсонская область , в мире