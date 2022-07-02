https://ria.ru/20220702/konflikt-1799794483.html

Взаимодействие России и США не перейдет в силовую фазу, считает эксперт

Взаимодействие России и США не перейдет в силовую фазу, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2022

Взаимодействие России и США не перейдет в силовую фазу, считает эксперт

России и США удастся выработать механизмы, позволяющие не переходить грань на фоне конфликтов, которые неизбежно будут продолжаться из-за борьбы стран Запада за РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:55

2022-07-02T15:55

2022-07-02T15:55

россия

оон

сша

международный дискуссионный клуб "валдай"

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ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. России и США удастся выработать механизмы, позволяющие не переходить грань на фоне конфликтов, которые неизбежно будут продолжаться из-за борьбы стран Запада за сохранение контроля над сокращающимися ресурсами и в условиях кризиса международных институтов, считает российский эксперт, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.Выступая в субботу в Ереване в ходе круглого стола на тему "Противостояние России и Запада на Украине и его влияние на постсоветское пространство", организованного Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив, эксперт отметил, что из-за проблем с адаптацией к глобальному сокращению ресурсов и увеличению потребления, государствам приходится вести борьбу за имеющиеся ресурсы."Политика стран Запада является в основном борьбой за возможность сохранения контроля над ресурсами. Безусловно, в этой борьбе у Запада есть совершенно разные противники, которые выступают в разном качестве", - сказал Бордачев.Он уточнил, что это страны, ведущие с Западом активное силовое взаимодействие, такие как РФ, "в ближайшее время, видимо, присоединится Китай", и те, кто не ведет силового взаимодействия, но считается конкурентом, подвергаясь ограничениям для сохранения Западом доступа к ресурсам и возможностям с целью поддержания внутренней социально-экономической стабильности, устойчивости существующих политических моделей.Вторым фактором глобальных изменений, по словам эксперта, является кризис международных институтов, возникших после Второй мировой войны, в первую очередь ООН, профильных и региональных международных институтов.Он считает, что результатом отсутствия решений возникших проблем становятся попытки канализировать накопленные противоречия, в том числе и военные конфликты."Я думаю, что способ находить отдушину в конфликтах и войнах будет сохраняться и продолжаться, и мы с вами будем в ближайшие годы, если не десятилетия, жить в эпоху достаточно активных вооруженных конфликтов, происходящих либо непосредственно, либо в форме того, что называется прокси-войны", - отметил Бордачев.Вместе с тем, по его мнению, это не означает угрозы неминуемой глобальной катастрофы, так как сдерживание между ведущими ядерными державами - РФ и США - работает, есть осознание, что ядерная война является нерациональной, самоубийственной и не принесет необходимого политического результата.Однако, по словам Бордачева, конфликты будут продолжаться и пространство, которое окружает Россию, где присутствует и Армения, будет частью общего конфликтного пространства, как и весь остальной мир."Мы тоже должны понимать, что наши международные отношения, международные отношения наших стран теперь будут постоянно развиваться в тени войны, будут развиваться в тени перманентной вероятности возникновения вооруженного конфликта, к которому мы должны быть готовы и вероятность которого мы должны постоянно учитывать в своей дипломатической, внешнеполитической деятельности для того, чтобы максимализировать свои достижения и минимизировать достижения наших потенциальных противников", - отметил он.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220629/nato-1799110929.html

https://ria.ru/20220524/ssha-1790504515.html

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россия, оон, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"