https://ria.ru/20220702/kharkov-1799838324.html

Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове

Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове

Неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, сообщил в субботу РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:08

2022-07-02T22:08

2022-07-02T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

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вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в техническом лицее № 173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию", - подчеркнул он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф