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Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове
Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове
Неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, сообщил в субботу РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:08
2022-07-02T22:08
2022-07-02T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в техническом лицее № 173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове
Минобороны: украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в техлицее Харькова