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Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/kharkov-1799838324.html
Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове
Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове
Неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, сообщил в субботу РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:08
2022-07-02T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в техническом лицее № 173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию", - подчеркнул он.
харьков
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:08 02.07.2022
 
Украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в лицее в Харькове

Минобороны: украинские боевики разместили опорный пункт и артиллерию в техлицее Харькова

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на окраине Харькова
Украинский военнослужащий на окраине Харькова - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на окраине Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове в техническом лицее № 173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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