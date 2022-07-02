Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220702/izobretenie-1799746242.html
Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах
Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах - РИА Новости, 02.07.2022
Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах
Российские ученые создали гаджет, снимающий боль и спазм в мышцах за несколько минут при помощи звуковой стимуляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:03
2022-07-02T09:03
наука
наука
комсомольск
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774977148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bd2ae6510be51b9510e24932070f14b.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские ученые создали гаджет, снимающий боль и спазм в мышцах за несколько минут при помощи звуковой стимуляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ - организатора интенсива "Архипелаг 2022"."Портативное устройство MurQ устраняет боль за счёт технологии виброакустической терапии. Колебания частоты 20-50 Гц оказывают анальгетический и спазмолитический эффект, который снимает боль в мышцах и спазм мускулатуры. Для этого аппарат нужно приложить на несколько минут к участку тела. Проект представят на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022", - говорится в сообщении.Уточняется, что для устранения боли устройство необходимо использовать около 10 минут. Однако значительное уменьшение боли происходит уже на первой минуте использования."Виброакустическая терапия основана на звуковой стимуляции мышц низкими частотами. Звуковые волны частоты 20-50 Гц проникают в ткани тела человека, блокируя передачу болевых импульсов в головной и спинной мозг, устраняя мышечный спазм. При использовании человек ощущает мягкую расслабляющую вибрацию, которая при кажущейся малой интенсивности разливается глубоко в теле теплыми волнами", - поясняется в сообщении.Кроме того, с помощью платной подписки пользователи могут расширить функционал устройства и получить доступ к дополнительным функциям. В том числе – открыть режим низкоинтенсивной ударно-волновой терапии для улучшения рельефа кожи тела и лечения целлюлита.Отмечается, что серийное производство планируют запустить в 2023 году (от 1000 штук в год) в Комсомольске. Авторы также планируют получить необходимые сертификаты для продаж в Европе и США."Основными покупателями аппарата могут стать девушки в возрасте от 18 до 40 лет, страдающие от менструальной боли, скелетной мышечной боли, их члены семьи, а также люди, которые занимаются спортом и танцами. В будущем разработчики планируют выпустить отдельные устройства для устранения боли от остеопороза и простатита", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220611/napitok-1794717648.html
https://ria.ru/20211124/yufu-1759813362.html
комсомольск
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774977148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da3eb1f2f72af874cd6cd824c70f2b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, комсомольск, европа, сша
09:03 02.07.2022
 
Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах

Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах при помощи звука

© Фото : Виктория Викторова/Пресс-служба СГУЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : Виктория Викторова/Пресс-служба СГУ
Лаборатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские ученые создали гаджет, снимающий боль и спазм в мышцах за несколько минут при помощи звуковой стимуляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ - организатора интенсива "Архипелаг 2022".
"Портативное устройство MurQ устраняет боль за счёт технологии виброакустической терапии. Колебания частоты 20-50 Гц оказывают анальгетический и спазмолитический эффект, который снимает боль в мышцах и спазм мускулатуры. Для этого аппарат нужно приложить на несколько минут к участку тела. Проект представят на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022", - говорится в сообщении.
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 08:40
В России изобрели винный напиток, способствующий похудению
Уточняется, что для устранения боли устройство необходимо использовать около 10 минут. Однако значительное уменьшение боли происходит уже на первой минуте использования.
"Виброакустическая терапия основана на звуковой стимуляции мышц низкими частотами. Звуковые волны частоты 20-50 Гц проникают в ткани тела человека, блокируя передачу болевых импульсов в головной и спинной мозг, устраняя мышечный спазм. При использовании человек ощущает мягкую расслабляющую вибрацию, которая при кажущейся малой интенсивности разливается глубоко в теле теплыми волнами", - поясняется в сообщении.
Кроме того, с помощью платной подписки пользователи могут расширить функционал устройства и получить доступ к дополнительным функциям. В том числе – открыть режим низкоинтенсивной ударно-волновой терапии для улучшения рельефа кожи тела и лечения целлюлита.
Отмечается, что серийное производство планируют запустить в 2023 году (от 1000 штук в год) в Комсомольске. Авторы также планируют получить необходимые сертификаты для продаж в Европе и США.
"Основными покупателями аппарата могут стать девушки в возрасте от 18 до 40 лет, страдающие от менструальной боли, скелетной мышечной боли, их члены семьи, а также люди, которые занимаются спортом и танцами. В будущем разработчики планируют выпустить отдельные устройства для устранения боли от остеопороза и простатита", - уточняется в сообщении.
Инсульт - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 09:00Наука
Российские ученые изобрели "коктейль" для восстановления после инсульта
 
НаукаНаукаКомсомольскЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала