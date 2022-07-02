https://ria.ru/20220702/izobretenie-1799746242.html

Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах

Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах - РИА Новости, 02.07.2022

Российские ученые изобрели устройство, снимающее боль в мышцах

Российские ученые создали гаджет, снимающий боль и спазм в мышцах за несколько минут при помощи звуковой стимуляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:03

2022-07-02T09:03

2022-07-02T09:03

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские ученые создали гаджет, снимающий боль и спазм в мышцах за несколько минут при помощи звуковой стимуляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ - организатора интенсива "Архипелаг 2022"."Портативное устройство MurQ устраняет боль за счёт технологии виброакустической терапии. Колебания частоты 20-50 Гц оказывают анальгетический и спазмолитический эффект, который снимает боль в мышцах и спазм мускулатуры. Для этого аппарат нужно приложить на несколько минут к участку тела. Проект представят на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2022", - говорится в сообщении.Уточняется, что для устранения боли устройство необходимо использовать около 10 минут. Однако значительное уменьшение боли происходит уже на первой минуте использования."Виброакустическая терапия основана на звуковой стимуляции мышц низкими частотами. Звуковые волны частоты 20-50 Гц проникают в ткани тела человека, блокируя передачу болевых импульсов в головной и спинной мозг, устраняя мышечный спазм. При использовании человек ощущает мягкую расслабляющую вибрацию, которая при кажущейся малой интенсивности разливается глубоко в теле теплыми волнами", - поясняется в сообщении.Кроме того, с помощью платной подписки пользователи могут расширить функционал устройства и получить доступ к дополнительным функциям. В том числе – открыть режим низкоинтенсивной ударно-волновой терапии для улучшения рельефа кожи тела и лечения целлюлита.Отмечается, что серийное производство планируют запустить в 2023 году (от 1000 штук в год) в Комсомольске. Авторы также планируют получить необходимые сертификаты для продаж в Европе и США."Основными покупателями аппарата могут стать девушки в возрасте от 18 до 40 лет, страдающие от менструальной боли, скелетной мышечной боли, их члены семьи, а также люди, которые занимаются спортом и танцами. В будущем разработчики планируют выпустить отдельные устройства для устранения боли от остеопороза и простатита", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220611/napitok-1794717648.html

https://ria.ru/20211124/yufu-1759813362.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наука, комсомольск, европа, сша