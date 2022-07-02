https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799837695.html

Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс - РИА Новости, 02.07.2022

Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

РФ подготовила более 42 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий, на Украину и республики... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:06

2022-07-02T22:06

2022-07-02T22:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. РФ подготовила более 42 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий, на Украину и республики Донбасса доставлено почти 40 тысяч тонн гумпомощи, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что уже проведено 1249 гуманитарных акций. За последние сутки семь акций прошли в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 619 тонн гуманитарной помощи."2 июля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области, в ходе которых населению передается 421,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799811817.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

херсонская область

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, херсонская область , запорожская область