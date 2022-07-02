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Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799837695.html
Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс
Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс - РИА Новости, 02.07.2022
Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс
РФ подготовила более 42 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий, на Украину и республики... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:06
2022-07-02T22:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. РФ подготовила более 42 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий, на Украину и республики Донбасса доставлено почти 40 тысяч тонн гумпомощи, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что уже проведено 1249 гуманитарных акций. За последние сутки семь акций прошли в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 619 тонн гуманитарной помощи."2 июля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области, в ходе которых населению передается 421,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ.
https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799811817.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, херсонская область , запорожская область
22:06 02.07.2022
 
Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Минобороны: Россия отправила более 40 тысяч тонн гумпомощи на Украину, в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВагон с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР
Вагон с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вагон с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. РФ подготовила более 42 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий, на Украину и республики Донбасса доставлено почти 40 тысяч тонн гумпомощи, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На пунктах сбора подготовлено свыше 42 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На Украину и республики Донбасса (со 2 марта 2022 года) доставлено 38 985,1 тонны", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что уже проведено 1249 гуманитарных акций. За последние сутки семь акций прошли в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 619 тонн гуманитарной помощи.
"2 июля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области, в ходе которых населению передается 421,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ.
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
18:54Специальная военная операция на Украине
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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