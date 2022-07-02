https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799811817.html

Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи

Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.07.2022

Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи

Более 2 тысяч тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из Московской области на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T18:54

2022-07-02T18:54

2022-07-02T18:55

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

донецк (днр)

донбасс

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из Московской области на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе губернатора."Всего на сегодняшний день из Московской области отправлено более 2,1 тысячи тонн груза, который помогли собрать жители региона, включая самых маленьких, участники акции "Доброе дело", волонтеры, бизнес. Помощь доставлена в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский, Тельмановский районы, Светлодарск, Рубежное, Северодонецк, Первомайское, Кременную и другие населенные пункты", - сказано в сообщении.Отмечается, что более 160 тонн гуманитарной помощи распределены между беженцами, находящимися в Подмосковье, в том числе в пунктах временного размещения. Сейчас на складе в Домодедове готовятся к отправке еще более 200 тонн груза.Акция "Доброе дело" стартовала 12 апреля по инициативе губернатора Московской области. Благодаря ей удалось уже отправить почти 900 тонн самых необходимых товаров в Донбасс и на освобожденные территории, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220622/gumpomoschi-1797327538.html

московская область (подмосковье)

донецк (днр)

донбасс

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московская область (подмосковье), донецк (днр), донбасс, гуманитарная помощь