https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799811817.html
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.07.2022
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи
Более 2 тысяч тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из Московской области на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T18:54
2022-07-02T18:54
2022-07-02T18:55
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
донецк (днр)
донбасс
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798823171_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_376792b8bc4bd4b8cf24df42cb52c945.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из Московской области на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе губернатора."Всего на сегодняшний день из Московской области отправлено более 2,1 тысячи тонн груза, который помогли собрать жители региона, включая самых маленьких, участники акции "Доброе дело", волонтеры, бизнес. Помощь доставлена в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский, Тельмановский районы, Светлодарск, Рубежное, Северодонецк, Первомайское, Кременную и другие населенные пункты", - сказано в сообщении.Отмечается, что более 160 тонн гуманитарной помощи распределены между беженцами, находящимися в Подмосковье, в том числе в пунктах временного размещения. Сейчас на складе в Домодедове готовятся к отправке еще более 200 тонн груза.Акция "Доброе дело" стартовала 12 апреля по инициативе губернатора Московской области. Благодаря ей удалось уже отправить почти 900 тонн самых необходимых товаров в Донбасс и на освобожденные территории, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220622/gumpomoschi-1797327538.html
московская область (подмосковье)
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798823171_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_09073293e0434cce59404e445b45049c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), донецк (днр), донбасс, гуманитарная помощь
18:54 02.07.2022 (обновлено: 18:55 02.07.2022)
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи
Из Московской области в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гуманитарного груза
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Более 2 тысяч тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из Московской области на сегодняшний день, сообщили
в пресс-службе губернатора.
"Всего на сегодняшний день из Московской области отправлено более 2,1 тысячи тонн груза, который помогли собрать жители региона, включая самых маленьких, участники акции "Доброе дело", волонтеры, бизнес. Помощь доставлена в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский, Тельмановский районы, Светлодарск, Рубежное, Северодонецк, Первомайское, Кременную и другие населенные пункты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что более 160 тонн гуманитарной помощи распределены между беженцами, находящимися в Подмосковье, в том числе в пунктах временного размещения. Сейчас на складе в Домодедове готовятся к отправке еще более 200 тонн груза.
Акция "Доброе дело" стартовала 12 апреля по инициативе губернатора Московской области. Благодаря ей удалось уже отправить почти 900 тонн самых необходимых товаров в Донбасс и на освобожденные территории, добавили в пресс-службе.