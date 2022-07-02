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Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799811817.html
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.07.2022
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи
Более 2 тысяч тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из Московской области на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T18:54
2022-07-02T18:55
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
донецк (днр)
донбасс
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из Московской области на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе губернатора."Всего на сегодняшний день из Московской области отправлено более 2,1 тысячи тонн груза, который помогли собрать жители региона, включая самых маленьких, участники акции "Доброе дело", волонтеры, бизнес. Помощь доставлена в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский, Тельмановский районы, Светлодарск, Рубежное, Северодонецк, Первомайское, Кременную и другие населенные пункты", - сказано в сообщении.Отмечается, что более 160 тонн гуманитарной помощи распределены между беженцами, находящимися в Подмосковье, в том числе в пунктах временного размещения. Сейчас на складе в Домодедове готовятся к отправке еще более 200 тонн груза.Акция "Доброе дело" стартовала 12 апреля по инициативе губернатора Московской области. Благодаря ей удалось уже отправить почти 900 тонн самых необходимых товаров в Донбасс и на освобожденные территории, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220622/gumpomoschi-1797327538.html
московская область (подмосковье)
донецк (днр)
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московская область (подмосковье), донецк (днр), донбасс, гуманитарная помощь
18:54 02.07.2022 (обновлено: 18:55 02.07.2022)
 
Из Подмосковья в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гумпомощи

Из Московской области в Донбасс отправили более двух тысяч тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Донецкой области
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч тонн гуманитарного груза отправили в Донбасс из Московской области на сегодняшний день, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Всего на сегодняшний день из Московской области отправлено более 2,1 тысячи тонн груза, который помогли собрать жители региона, включая самых маленьких, участники акции "Доброе дело", волонтеры, бизнес. Помощь доставлена в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский, Тельмановский районы, Светлодарск, Рубежное, Северодонецк, Первомайское, Кременную и другие населенные пункты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что более 160 тонн гуманитарной помощи распределены между беженцами, находящимися в Подмосковье, в том числе в пунктах временного размещения. Сейчас на складе в Домодедове готовятся к отправке еще более 200 тонн груза.
Акция "Доброе дело" стартовала 12 апреля по инициативе губернатора Московской области. Благодаря ей удалось уже отправить почти 900 тонн самых необходимых товаров в Донбасс и на освобожденные территории, добавили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Донецк (ДНР)ДонбассГуманитарная помощь
 
 
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