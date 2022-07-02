https://ria.ru/20220702/germaniya-1799814086.html

В Германии предрекли Евросоюзу полный крах из-за Берлина

В Германии предрекли Евросоюзу полный крах из-за Берлина - РИА Новости, 02.07.2022

В Германии предрекли Евросоюзу полный крах из-за Берлина

ЕС стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, уверен обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T19:13

2022-07-02T19:13

2022-07-02T20:46

в мире

германия

евросоюз

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ЕС стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, уверен обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.По мнению эксперта, ЕС в будущем окажется раздавлен тремя основными центрами силы — США, Россией и Китаем. Также Эндерс призвал внимательнее относиться к геополитическим планам покинувшей союз Великобритании.Однако наибольшая опасность для сообщества исходит не от внешних факторов, а от него самого, точнее — "от его провальной политики в области безопасности и энергетики", говорится в статье.В материале объясняется, что проекты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, так как крупнейшему донору организации, Германии, грозит массовая деиндустриализация."В этой стране может исчезнуть до шести миллионов рабочих мест", — предостерег Эндерс.Эксперт объяснил, что последствиями таких изменений станет потеря "дойной коровы" ЕС, что сделает невозможным сохранение объединения.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220424/pytel-1785222873.html

https://ria.ru/20220622/evrosoyuz-1797192030.html

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в мире, германия, евросоюз