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В Германии предрекли Евросоюзу полный крах из-за Берлина - РИА Новости, 02.07.2022
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В Германии предрекли Евросоюзу полный крах из-за Берлина
В Германии предрекли Евросоюзу полный крах из-за Берлина - РИА Новости, 02.07.2022
В Германии предрекли Евросоюзу полный крах из-за Берлина
ЕС стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, уверен обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T19:13
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в мире
германия
евросоюз
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ЕС стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, уверен обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.По мнению эксперта, ЕС в будущем окажется раздавлен тремя основными центрами силы — США, Россией и Китаем. Также Эндерс призвал внимательнее относиться к геополитическим планам покинувшей союз Великобритании.Однако наибольшая опасность для сообщества исходит не от внешних факторов, а от него самого, точнее — "от его провальной политики в области безопасности и энергетики", говорится в статье.В материале объясняется, что проекты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, так как крупнейшему донору организации, Германии, грозит массовая деиндустриализация."В этой стране может исчезнуть до шести миллионов рабочих мест", — предостерег Эндерс.Эксперт объяснил, что последствиями таких изменений станет потеря "дойной коровы" ЕС, что сделает невозможным сохранение объединения.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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в мире, германия, евросоюз
19:13 02.07.2022 (обновлено: 20:46 02.07.2022)
 
В Германии предрекли Евросоюзу полный крах из-за Берлина

Обозреватель DWN Эндерс: Евросоюз ждет полный крах из-за Германии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ЕС стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, уверен обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.
По мнению эксперта, ЕС в будущем окажется раздавлен тремя основными центрами силы — США, Россией и Китаем. Также Эндерс призвал внимательнее относиться к геополитическим планам покинувшей союз Великобритании.
Однако наибольшая опасность для сообщества исходит не от внешних факторов, а от него самого, точнее — "от его провальной политики в области безопасности и энергетики", говорится в статье.
В материале объясняется, что проекты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, так как крупнейшему донору организации, Германии, грозит массовая деиндустриализация.
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"В этой стране может исчезнуть до шести миллионов рабочих мест", — предостерег Эндерс.
Эксперт объяснил, что последствиями таких изменений станет потеря "дойной коровы" ЕС, что сделает невозможным сохранение объединения.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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