https://ria.ru/20220702/gaz-1799741204.html

Аналитики объяснили, с чем связан отбор газа из подземных хранилищ в Европе

Аналитики объяснили, с чем связан отбор газа из подземных хранилищ в Европе - РИА Новости, 02.07.2022

Аналитики объяснили, с чем связан отбор газа из подземных хранилищ в Европе

Отбор газа из некоторых подземных хранилищ в Европе связан со снижением поставок из России, что усугубляет нехватку "голубого топлива" на рынке, и... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T07:40

2022-07-02T07:40

2022-07-02T07:41

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отбор газа из некоторых подземных хранилищ в Европе связан со снижением поставок из России, что усугубляет нехватку "голубого топлива" на рынке, и продолжающимся ростом цен на него, поделились мнением с РИА Новости опрошенные аналитики.Некоторые потребители в Германии, Франции, Австрии и других странах в июне вместо того, чтобы закачивать газ в подземные хранилища и готовиться к зиме, переходили к отбору из них. Однако средний уровень заполненности "подземок" продолжает расти и близок к 58%. Евросоюз за первый месяц лета восполнил запасы в газохранилищах еще примерно на 11,5 миллиарда кубометров - сейчас там более 62 миллиардов.Ежесуточные темпы закачки в июне, по данным GIE, проанализированным РИА Новости, в среднем близки к 0,37 процентного пункта, что несколько ниже темпов закачки месяцем ранее - 0,45 процентного пункта. Аналитики связывают снижение показателя с сокращением поставок трубопроводного газа из России и ростом цен на газ в Европе.Сокращение поставокГлава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс, как писали СМИ, 23 июня сообщил, что с сокращением поставок "голубого топлива" из России столкнулись 12 стран ЕС, причем 10 из них выпустили предупреждения о поставках газа - первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения.Так называемые "ранние предупреждения" об угрозе дефицита поставок газа выпустили Италия, Латвия, Хорватия, Австрия, Финляндия, Эстония, Дания, Нидерланды, Швеция и Германия. Большинство из них закупают много газа из России, отмечает консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.Кроме того, в отдельных странах существует вероятность перехода уже и ко второй, более серьезной фазе газового чрезвычайного плана - "уровню тревоги", в частности, на прошлой неделе он уже был объявлен в Германии. Существенные риски, как подчеркивает аналитик, существуют также и для стран, отказавшихся от газа на новых условиях оплаты, в их число входят, например, Польша и Болгария.Сокращение экспорта в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал-Европа", а также с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам - "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку". Кроме того, некоторые европейские компании отказались оплачивать поставки по новой рублевой схеме. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая - Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.Цены на газОднако не только сокращение поставок ведет к снижению темпов закачки в газохранилища. Не менее важный фактор - продолжающийся рост цен на газ, отмечает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. Сейчас стоимость газа в Европе выше средних показателей прошлых лет в несколько раз - а в марте, когда газовые котировки подбирались к 4000 долларов, разрыв между их - на тот момент - стоимостью и "нормальной" ценой составлял примерно 20 раз."Нетто-отбор газа в некоторых ПХГ в отдельные дни июня связан преимущественно с текущей ценовой ситуацией на европейском газовом рынке и ожиданиями его игроков на будущий период", - считает собеседник агентства.Сейчас биржевая цена на газ установилась на уровне около 1600 долларов за тысячу кубометров и многим местным компаниям кажется завышенной. Поэтому они тратят газ, закупленный ранее по 900-1000 долларов, уточняет аналитик. В перспективе такие компании рассчитывают на снижение биржевых цен за счет нормализации ситуации с трубопроводными поставками или имеют контракты на будущие поставки СПГ по более низкой цене.Успеет ли Европа подготовиться к зиме: мнения разделилисьУровень заполненности ПХГ в ЕС в прошлом году оставался на минимальном за многие годы уровне. Совет Евросоюза 27 июня текущего года принял постановление об обязательном заполнении подземных газохранилищ как минимум на 80% к началу зимнего сезона и до 90% к следующей зиме.Аналитик из Vygon Тимонин выразил сомнения в том, что европейские компании успеют закачать целевой объем газа к зиме. "Для выполнения целей по заполнению хранилищ до уровня не менее 80% к началу ноября европейским компаниям необходимо придерживаться темпов, близких к уровню прошлого года. С учетом сложившихся вокруг "Северного потока" обстоятельств выполнимость этого сомнительна", - считает консультант .Наиболее динамичные темпы заполнения ПХГ наблюдаются, как правило, именно в летние месяцы - на фоне ограниченных объемов потребления. Однако в этом году, по словам Тимонина, перспективы по увеличению загрузки хранилищ в июле и августе весьма туманны.Другое мнение высказал аналитик из Центра стратегических разработок. "Будущие темпы закачки газа в ПХГ будут связаны с двумя основными факторами - погодой (здесь критична как жара, так и маловетреная погода, снижающая выработку электроэнергии на ветровых электростанциях) и спросом на СПГ в Азии, который может существенно вырасти в ближайшие месяцы, что может спровоцировать, как и в прошлом году, "разворот" СПГ-танкеров в этот регион", - уверен Колобанов.Сохранение текущих темпов закачки в сочетании с эффектом экономии, который возникает в том числе из-за высоких цен, позволит Европе достигнуть среднего уровня заполненности ПХГ в 80% в сентябре-октябре, заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/gaz-1799636180.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/gaz-1799603760.html

https://ria.ru/20220701/potreblenie-1799507797.html

https://ria.ru/20220618/gaz-1796399170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа, россия, германия, евросоюз, газпром