https://ria.ru/20220702/finlyandiya-1799823563.html

Байден направил в конгресс письмо о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Байден направил в конгресс письмо о приеме Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.07.2022

Байден направил в конгресс письмо о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T20:28

2022-07-02T20:28

2022-07-02T21:34

нато

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швеция

в мире

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конгресс сша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.Ранее Белый дом распространил заявление об аналогичном письме по поводу членства Швеции в альянсе.Конгресс, согласно процедуре, должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых стран-участниц.Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.

https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799382804.html

https://ria.ru/20220702/obeschaniya-1799735788.html

финляндия

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сша

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