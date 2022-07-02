20:28 02.07.2022 (обновлено: 21:34 02.07.2022)
Байден направил в конгресс письмо о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Байден направил конгрессу письмо о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Я предоставляю отчет о приеме Республики Финляндия в Организацию Североатлантического договора", — написал Байден в документе на имя председателей комитетов.
Ранее Белый дом распространил заявление об аналогичном письме по поводу членства Швеции в альянсе.
Конгресс, согласно процедуре, должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых стран-участниц.
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Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.