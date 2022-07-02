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В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/evakuatsiya-1799838614.html
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек - РИА Новости, 02.07.2022
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек
За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 29 252 человека, в том числе... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:14
2022-07-02T22:24
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3922 детей, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 265 057 человек, из которых 356 884 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекло 351 225 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4702", - сообщил Мизинцев.По его словам, в субъектах РФ штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.Мизинцев добавил, что на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 758 921 такое обращение из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сообщил генерал.
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https://ria.ru/20220625/vozvraschenie-1798038175.html
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донбасс
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херсонская область
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россия, донбасс, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, украина
22:14 02.07.2022 (обновлено: 22:24 02.07.2022)
 
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек

Минобороны: в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 29 тысяч человек за сутки

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Вериговка-Чугуновка" в Белгородской области
Пункт пропуска Вериговка-Чугуновка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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Пункт пропуска "Вериговка-Чугуновка" в Белгородской области . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3922 детей, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 265 057 человек, из которых 356 884 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекло 351 225 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4702", - сообщил Мизинцев.
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По его словам, в субъектах РФ штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
Мизинцев добавил, что на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 758 921 такое обращение из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сообщил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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