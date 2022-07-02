22:14 02.07.2022 (обновлено: 22:24 02.07.2022)
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек
Минобороны: в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 29 тысяч человек за сутки
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Вериговка-Чугуновка" в Белгородской области
Пункт пропуска "Вериговка-Чугуновка" в Белгородской области . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3922 детей, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 265 057 человек, из которых 356 884 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекло 351 225 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4702", - сообщил Мизинцев.
По его словам, в субъектах РФ штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
Мизинцев добавил, что на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 758 921 такое обращение из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сообщил генерал.