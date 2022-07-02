https://ria.ru/20220702/evakuatsiya-1799838614.html

В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек

В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек - РИА Новости, 02.07.2022

В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали более 29 тысяч человек

За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 29 252 человека, в том числе... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:14

2022-07-02T22:14

2022-07-02T22:24

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786131628_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_02a791fc9e280e5bef5b660d0ce99bfe.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3922 детей, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 265 057 человек, из которых 356 884 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекло 351 225 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4702", - сообщил Мизинцев.По его словам, в субъектах РФ штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.Мизинцев добавил, что на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 758 921 такое обращение из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220630/chat-bot-1799193910.html

https://ria.ru/20220625/vozvraschenie-1798038175.html

россия

донбасс

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, украина