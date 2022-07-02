https://ria.ru/20220702/elenovka-1799805417.html

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T17:28

2022-07-02T17:28

2022-07-02T17:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220702/osveschenie-1799762256.html

донецкая народная республика

волновахский район

украина

донбасс

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донецкая народная республика, волновахский район, украина, донбасс, вооруженные силы украины