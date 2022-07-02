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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/elenovka-1799805417.html
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T17:28
2022-07-02T17:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220702/osveschenie-1799762256.html
донецкая народная республика
волновахский район
украина
донбасс
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донецкая народная республика, волновахский район, украина, донбасс, вооруженные силы украины
17:28 02.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Еленовке пять снарядов

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области
Последствия обстрела жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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