https://ria.ru/20220702/dtp-1799810442.html

На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей

На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 02.07.2022

На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей

Авария с участием нескольких машин произошла на 27 километре Киевского шоссе, проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T18:35

2022-07-02T18:35

2022-07-02T18:35

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на 27 километре Киевского шоссе, проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 27 километре Киевского шоссе (в сторону аэропорта Внуково) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Уточнятся, что проезжая часть освобождена.

https://ria.ru/20220328/dtp-1780506136.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, москва, департамент транспорта г. москвы