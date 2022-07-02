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На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 02.07.2022
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На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 02.07.2022
На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей
Авария с участием нескольких машин произошла на 27 километре Киевского шоссе, проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T18:35
2022-07-02T18:35
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на 27 километре Киевского шоссе, проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 27 километре Киевского шоссе (в сторону аэропорта Внуково) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Уточнятся, что проезжая часть освобождена.
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авто, москва, департамент транспорта г. москвы
18:35 02.07.2022
 
На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей

На 27 километре Киевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

© Стройкомплекс МосквыДвижение на Киевском шоссе
Движение на Киевском шоссе
© Стройкомплекс Москвы
Движение на Киевском шоссе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на 27 километре Киевского шоссе, проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На 27 километре Киевского шоссе (в сторону аэропорта Внуково) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что проезжая часть освобождена.
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