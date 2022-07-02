https://ria.ru/20220702/dtp-1799810442.html
На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 02.07.2022
На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей
Авария с участием нескольких машин произошла на 27 километре Киевского шоссе, проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T18:35
2022-07-02T18:35
2022-07-02T18:35
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на 27 километре Киевского шоссе, проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 27 километре Киевского шоссе (в сторону аэропорта Внуково) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Уточнятся, что проезжая часть освобождена.
https://ria.ru/20220328/dtp-1780506136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, департамент транспорта г. москвы
На Киевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей
На 27 километре Киевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей