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Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в 17.35 снова обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T18:05
2022-07-02T18:05
2022-07-02T18:05
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 снова обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.35 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Предыдущий обстрел Куйбышевского района представительство зафиксировало в 16.10 мск, в ходе которого по городу выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. До этого Куйбышевский район обстреляли в 15.38 мск - по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка