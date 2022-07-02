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Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 02.07.2022
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Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган" и артиллерии калибром 122 миллиметра, выпустив по городу 10... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:58
2022-07-02T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган" и артиллерии калибром 122 миллиметра, выпустив по городу 10 снарядов и две ракеты, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.32 - населенный пункт Невельское - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 16.16 - населенный пункт Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительство также зафиксировало обстрелы населенных пунктов Широкая Балка и Доломитное в 15.10 и 16.00 соответственно. По ним выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
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в мире
16:58 02.07.2022 (обновлено: 17:05 02.07.2022)
 
Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"

Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган" и артиллерии калибром 122 миллиметра, выпустив по городу 10 снарядов и две ракеты, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.32 - населенный пункт Невельское - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 16.16 - населенный пункт Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Представительство также зафиксировало обстрелы населенных пунктов Широкая Балка и Доломитное в 15.10 и 16.00 соответственно. По ним выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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