https://ria.ru/20220702/donetsk-1799801362.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"

Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"

Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган" и артиллерии калибром 122 миллиметра, выпустив по городу 10... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:58

2022-07-02T16:58

2022-07-02T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган" и артиллерии калибром 122 миллиметра, выпустив по городу 10 снарядов и две ракеты, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.32 - населенный пункт Невельское - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 16.16 - населенный пункт Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительство также зафиксировало обстрелы населенных пунктов Широкая Балка и Доломитное в 15.10 и 16.00 соответственно. По ним выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире