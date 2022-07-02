16:58 02.07.2022 (обновлено: 17:05 02.07.2022)
Украинские войска дважды обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час дважды обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган" и артиллерии калибром 122 миллиметра, выпустив по городу 10 снарядов и две ракеты, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.32 - населенный пункт Невельское - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 16.16 - населенный пункт Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Представительство также зафиксировало обстрелы населенных пунктов Широкая Балка и Доломитное в 15.10 и 16.00 соответственно. По ним выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 152 миллиметра.