https://ria.ru/20220702/donetsk-1799798493.html

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 16.10 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:28

2022-07-02T16:28

2022-07-02T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Предыдущий обстрел Куйбышевского района представительство зафиксировало в 15.38 мск, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220702/obstrel-1799796947.html

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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Дарья Буймова

в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина