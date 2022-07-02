https://ria.ru/20220702/donetsk-1799798493.html
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 16.10 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:28
2022-07-02T16:28
2022-07-02T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797214619_0:344:1512:1195_1920x0_80_0_0_207cdf8db198dbcbf2599ae9fdf0922c.jpg
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Предыдущий обстрел Куйбышевского района представительство зафиксировало в 15.38 мск, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220702/obstrel-1799796947.html
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797214619_0:260:1247:1195_1920x0_80_0_0_5fe9db58adf5548ed86bcfa1d4436637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина
16:28 02.07.2022 (обновлено: 16:31 02.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов