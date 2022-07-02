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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/donetsk-1799798493.html
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 16.10 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:28
2022-07-02T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Предыдущий обстрел Куйбышевского района представительство зафиксировало в 15.38 мск, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220702/obstrel-1799796947.html
куйбышевский район
донецк (днр)
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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина
16:28 02.07.2022 (обновлено: 16:31 02.07.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРДым от обстрелов в Донецке
Дым от обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Дым от обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Предыдущий обстрел Куйбышевского района представительство зафиксировало в 15.38 мск, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
16:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецк (ДНР)Украина
 
 
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