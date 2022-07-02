https://ria.ru/20220702/donbass-1799756358.html

В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей

В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей - РИА Новости, 02.07.2022

В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей

В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей, в том числе 12 детей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:37

2022-07-02T10:37

2022-07-02T10:42

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей, в том числе 12 детей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 136 дней эскалации погибло 210 гражданских лиц, в том числе 12 детей", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220702/donbass-1799747492.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика