https://ria.ru/20220702/donbass-1799756358.html
В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей
В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей - РИА Новости, 02.07.2022
В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей
В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей, в том числе 12 детей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:37
2022-07-02T10:37
2022-07-02T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей, в том числе 12 детей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 136 дней эскалации погибло 210 гражданских лиц, в том числе 12 детей", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220702/donbass-1799747492.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика
10:37 02.07.2022 (обновлено: 10:42 02.07.2022)
В ДНР за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей
Представительство ДНР: за 136 дней эскалации погибли 210 жителей, среди них 12 детей