https://ria.ru/20220702/donbass-1799754368.html
Украинские войска обстреляли утром Горловку
Украинские войска обстреляли утром Горловку - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли утром Горловку
Украинские войска обстреляли утром город Горловка, выпущено 3 снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:15
2022-07-02T10:15
2022-07-02T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром город Горловка, выпущено 3 снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формипрований Украины по направлению: 9.00 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799727110.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Украинские войска обстреляли утром Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке три снаряда калибра 152 миллиметра