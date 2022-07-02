СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР военных ВСУ
СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР с 28 июня по 1 июля военных ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовные дела против украинских военных, которые причастны к обстрелам гражданской инфраструктуры ЛНР и ДНР с 28 июня по 1 июля, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В СК России возбуждены уголовные дела в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко. Они подозреваются в совершении преступлений... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
По данным СК, с 28 июня по 1 июля они отдавали и исполняли преступные приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Светлодарск, населенных пунктах Новониколаевка, Николаевка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Новоселовка-2, Владимировка, Верхнеторецкое, Александровка, Валерьяовка ДНР, а также в городах Первомайск, Попасная, Кременная и населенных пунктах Волчеяровка, Лозовский, Хорошее ЛНР.
Отмечается, что в обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой, Светлодарска, населенных пунктов Владимировка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Гольмовский, Новоселовка-2, Новониколаевка, Николаевка, Александровка и Валерьяовка погибли трое мирных жителей, еще 11 получили ранения, в том числе ребенок. Кроме того, были повреждены 80 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых здания двух школ.
Также уточняется, что в результате обстрелов Первомайска, Попасной, Кременной, населенных пунктов Волчеяровка, Лозовский, Хорошее ЛНР погиб мирный житель, еще двое получили ранения, были повреждены жилые дома.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их привлечения к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.