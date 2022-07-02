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СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР военных ВСУ - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/donbass-1799751718.html
СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР военных ВСУ
СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР военных ВСУ - РИА Новости, 02.07.2022
СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР военных ВСУ
Российские следователи возбудили уголовные дела против украинских военных, которые причастны к обстрелам гражданской инфраструктуры ЛНР и ДНР с 28 июня по 1... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:59
2022-07-02T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовные дела против украинских военных, которые причастны к обстрелам гражданской инфраструктуры ЛНР и ДНР с 28 июня по 1 июля, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В СК России возбуждены уголовные дела в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко. Они подозреваются в совершении преступлений... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.По данным СК, с 28 июня по 1 июля они отдавали и исполняли преступные приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Светлодарск, населенных пунктах Новониколаевка, Николаевка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Новоселовка-2, Владимировка, Верхнеторецкое, Александровка, Валерьяовка ДНР, а также в городах Первомайск, Попасная, Кременная и населенных пунктах Волчеяровка, Лозовский, Хорошее ЛНР.Отмечается, что в обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой, Светлодарска, населенных пунктов Владимировка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Гольмовский, Новоселовка-2, Новониколаевка, Николаевка, Александровка и Валерьяовка погибли трое мирных жителей, еще 11 получили ранения, в том числе ребенок. Кроме того, были повреждены 80 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых здания двух школ.Также уточняется, что в результате обстрелов Первомайска, Попасной, Кременной, населенных пунктов Волчеяровка, Лозовский, Хорошее ЛНР погиб мирный житель, еще двое получили ранения, были повреждены жилые дома."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их привлечения к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220629/delo-1799026797.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
09:59 02.07.2022
 
СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР военных ВСУ

СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР с 28 июня по 1 июля военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовные дела против украинских военных, которые причастны к обстрелам гражданской инфраструктуры ЛНР и ДНР с 28 июня по 1 июля, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
СК России возбуждены уголовные дела в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко. Они подозреваются в совершении преступлений... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:10
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины
По данным СК, с 28 июня по 1 июля они отдавали и исполняли преступные приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Светлодарск, населенных пунктах Новониколаевка, Николаевка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Новоселовка-2, Владимировка, Верхнеторецкое, Александровка, Валерьяовка ДНР, а также в городах Первомайск, Попасная, Кременная и населенных пунктах Волчеяровка, Лозовский, Хорошее ЛНР.
Отмечается, что в обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой, Светлодарска, населенных пунктов Владимировка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Гольмовский, Новоселовка-2, Новониколаевка, Николаевка, Александровка и Валерьяовка погибли трое мирных жителей, еще 11 получили ранения, в том числе ребенок. Кроме того, были повреждены 80 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых здания двух школ.
Также уточняется, что в результате обстрелов Первомайска, Попасной, Кременной, населенных пунктов Волчеяровка, Лозовский, Хорошее ЛНР погиб мирный житель, еще двое получили ранения, были повреждены жилые дома.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их привлечения к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 12:43Специальная военная операция на Украине
СК возбудил два новых дела против военных четырех украинских бригад
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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