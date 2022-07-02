https://ria.ru/20220702/donbass-1799747492.html

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, два человека погибли, 20 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:09

2022-07-02T09:09

2022-07-02T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, два человека погибли, 20 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Выпущено 327 единиц различных боеприпасов. <...> За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Ясиноватой, в том числе 12 с ранее освобожденной территории — Евгеновки (Волновахский район)", — говорится в заявлении.Кроме того, повреждены 19 домостроений в Кировском и Куйбышевском районах Донецка и Макеевке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.Начиная с 13 июня столица ДНР находится под усиленными обстрелами. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".Вчера аппарат омбудсмена в республике сообщил, что с 24 по 30 июня погиб 51 силовик и десять гражданских. Общее число погибших за весь период эскалации составило 7972 человека, в том числе 11 детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/obstrel-1799705420.html

донецкая народная республика

ясиноватая

донецк (днр)

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк (днр), украина