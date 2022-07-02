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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/donbass-1799747492.html
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, два человека погибли, 20 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:09
2022-07-02T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, два человека погибли, 20 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Выпущено 327 единиц различных боеприпасов. &lt;...&gt; За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Ясиноватой, в том числе 12 с ранее освобожденной территории — Евгеновки (Волновахский район)", — говорится в заявлении.Кроме того, повреждены 19 домостроений в Кировском и Куйбышевском районах Донецка и Макеевке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.Начиная с 13 июня столица ДНР находится под усиленными обстрелами. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".Вчера аппарат омбудсмена в республике сообщил, что с 24 по 30 июня погиб 51 силовик и десять гражданских. Общее число погибших за весь период эскалации составило 7972 человека, в том числе 11 детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220701/obstrel-1799705420.html
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк (днр), украина
09:09 02.07.2022 (обновлено: 09:35 02.07.2022)
 
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

В ДНР заявили о 43 обстрелах со стороны украинских войск за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, два человека погибли, 20 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Выпущено 327 единиц различных боеприпасов. <...> За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Ясиноватой, в том числе 12 с ранее освобожденной территории — Евгеновки (Волновахский район)", — говорится в заявлении.
Кроме того, повреждены 19 домостроений в Кировском и Куйбышевском районах Донецка и Макеевке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Начиная с 13 июня столица ДНР находится под усиленными обстрелами. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
Вчера аппарат омбудсмена в республике сообщил, что с 24 по 30 июня погиб 51 силовик и десять гражданских. Общее число погибших за весь период эскалации составило 7972 человека, в том числе 11 детей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяДонецк (ДНР)Украина
 
 
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