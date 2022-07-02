https://ria.ru/20220702/dnr-1799810971.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска за 20 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T18:40

2022-07-02T18:40

2022-07-02T18:46

специальная военная операция на украине

украина

горловка

ясиноватая

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что семь снарядов выпущено по Горловке и пять - по Ясиноватой."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18:00 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено семь снарядов калибром 122 мм; 18:22 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220701/oruzhie-1799448967.html

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горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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украина, горловка, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика