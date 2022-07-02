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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/dnr-1799810971.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска за 20 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T18:40
2022-07-02T18:46
специальная военная операция на украине
украина
горловка
ясиноватая
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что семь снарядов выпущено по Горловке и пять - по Ясиноватой."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18:00 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено семь снарядов калибром 122 мм; 18:22 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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украина
горловка
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украина, горловка, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
18:40 02.07.2022 (обновлено: 18:46 02.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что семь снарядов выпущено по Горловке и пять - по Ясиноватой.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18:00 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено семь снарядов калибром 122 мм; 18:22 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГорловкаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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