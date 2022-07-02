07:07 02.07.2022 (обновлено: 07:49 02.07.2022)
Клишас прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из Болгарии
Сенатор Клишас допустил высылку болгарских дипломатов из Москвы в ответ на решение Софии
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас заявил, что Болгарии будет гораздо проще думать о позиции России по вопросу о высылке дипломатов, если болгарские представители в Москве начнут паковать вещи.
"Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко предупредил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. Они должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля.