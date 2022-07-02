https://ria.ru/20220702/diplomaty-1799739914.html

Клишас прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из Болгарии

Клишас прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 02.07.2022

Клишас прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из Болгарии

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас заявил, что Болгарии будет гораздо... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T07:07

2022-07-02T07:07

2022-07-02T07:49

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас заявил, что Болгарии будет гораздо проще думать о позиции России по вопросу о высылке дипломатов, если болгарские представители в Москве начнут паковать вещи.Ранее замглавы МИД Александр Грушко предупредил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. Они должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/peskov-1799622476.html

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Максим Горбачев

болгария, россия, в мире