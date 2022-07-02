https://ria.ru/20220702/desantniki-1799830712.html

Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США

Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США - РИА Новости, 02.07.2022

Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских десантников с включением в санкционный список США.. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:07

2022-07-02T21:07

2022-07-02T23:34

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

псковская область

михаил ведерников

санкции

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских десантников с включением в санкционный список США.."Хочу поздравить наших десантников — а именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список. <…> Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику. И конечно, с этим их можно только поздравить", — сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.В конце июня американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка. Как указало ведомство, новые ограничения накладываются на организации, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы России".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798843865.html

сша

псковская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, сша, псковская область, михаил ведерников, санкции, санкции в отношении россии