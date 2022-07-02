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Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США - РИА Новости, 02.07.2022
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Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США
Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США - РИА Новости, 02.07.2022
Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских десантников с включением в санкционный список США.. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:07
2022-07-02T23:34
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
псковская область
михаил ведерников
санкции
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских десантников с включением в санкционный список США.."Хочу поздравить наших десантников — а именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список. &lt;…&gt; Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику. И конечно, с этим их можно только поздравить", — сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.В конце июня американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка. Как указало ведомство, новые ограничения накладываются на организации, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы России".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798843865.html
сша
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безопасность, сша, псковская область, михаил ведерников, санкции, санкции в отношении россии
21:07 02.07.2022 (обновлено: 23:34 02.07.2022)
 
Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США

Губернатор Ведерников: псковских десантников можно только поздравить с санкциями США

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВысадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск России
Высадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Высадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских десантников с включением в санкционный список США..
"Хочу поздравить наших десантников — а именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список. <…> Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику. И конечно, с этим их можно только поздравить", — сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.
В конце июня американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка. Как указало ведомство, новые ограничения накладываются на организации, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы России".
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАПсковская областьМихаил ВедерниковСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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