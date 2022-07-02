https://ria.ru/20220702/artilleriya-1799835837.html

Украинские войска разместили артиллерию на детских площадках Константиновки

Украинские войска разместили артиллерию на детских площадках Константиновки - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска разместили артиллерию на детских площадках Константиновки

Украинские военные в жилых домах в Константиновке (ДНР) оборудовали огневые позиции, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО, сообщил в субботу... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:55

2022-07-02T21:55

2022-07-02T21:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские военные в жилых домах в Константиновке (ДНР) оборудовали огневые позиции, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Донецкой Народной Республики в многоквартирных жилых домах (улица Европейская) военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО, при этом, под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html

украина

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, донбасс