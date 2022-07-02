https://ria.ru/20220702/artemovsk-1799770742.html

ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районе Артемовска

ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районе Артемовска - РИА Новости, 02.07.2022

ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районе Артемовска

В районе Артемовск Воздушно-космические силы РФ ударили по пункту размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады Украины, сообщили в субботу... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:28

2022-07-02T12:28

2022-07-02T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В районе Артемовск Воздушно-космические силы РФ ударили по пункту размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады Украины, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы украины