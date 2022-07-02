https://ria.ru/20220702/artemovsk-1799770742.html
ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районе Артемовска
ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районе Артемовска - РИА Новости, 02.07.2022
ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районе Артемовска
В районе Артемовск Воздушно-космические силы РФ ударили по пункту размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады Украины, сообщили в субботу... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:28
2022-07-02T12:28
2022-07-02T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В районе Артемовск Воздушно-космические силы РФ ударили по пункту размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады Украины, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, вооруженные силы украины
12:28 02.07.2022 (обновлено: 12:52 02.07.2022)
ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районе Артемовска
Минобороны: ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в районе Артемовска