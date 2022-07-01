https://ria.ru/20220701/zoloto-1799566140.html
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота - РИА Новости, 01.07.2022
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота
Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:05
2022-07-01T14:05
2022-07-01T14:19
золото
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экономика
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россия
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Европейский союз работает над новыми санкциями, целью которых является российское золото", - говорится в сообщении агентства.Несколько дней назад запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
https://ria.ru/20220629/zoloto-1798959066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, в мире, экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, европа
14:05 01.07.2022 (обновлено: 14:19 01.07.2022)
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота
Bloomberg: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота