Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/zoloto-1799566140.html
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота - РИА Новости, 01.07.2022
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота
Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:05
2022-07-01T14:19
золото
в мире
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126491_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_a347ac2b725df71fe314177432eb09f9.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Европейский союз работает над новыми санкциями, целью которых является российское золото", - говорится в сообщении агентства.Несколько дней назад запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
https://ria.ru/20220629/zoloto-1798959066.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776126491_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_33a6e9f693723feab2f1253bfcd18d8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
золото, в мире, экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, санкции, евросоюз, европа
14:05 01.07.2022 (обновлено: 14:19 01.07.2022)
 
СМИ: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота

Bloomberg: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота высшей пробы
Маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Европейский союз работает над новыми санкциями, целью которых является российское золото", - говорится в сообщении агентства.
Несколько дней назад запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А до этого и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 12:23
Россия может начать экспорт золота за рубли, заявил эксперт
 
ЗолотоВ миреЭкономикаСШАРоссияМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииСанкцииЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала