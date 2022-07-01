https://ria.ru/20220701/zmeinyy-1799470914.html

Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме

Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.07.2022

Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Алексей... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:19

2022-07-01T09:19

2022-07-01T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.В четверг Минобороны РФ сообщило, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Позже замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов заявил, что Киев намерен взять остров под свой контроль."Наши бойцы из Сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", — сказал Черняк.По его словам, после передачи Украине ствольной и реактивной артиллерии западных стран была проведена успешная операция по отходу с острова в целях сохранения жизни военнослужащих.Кроме того, по его словам, теперь никто в мире не сможет обвинить Россию в том, что она искусственно создает голод, блокируя выход судов из украинских портов и неся им угрозу.

https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799437944.html

https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799273519.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, войска воздушно-космической обороны, оон