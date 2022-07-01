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Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/zmeinyy-1799470914.html
Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме
Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.07.2022
Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме
Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Алексей... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:19
2022-07-01T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
войска воздушно-космической обороны
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.В четверг Минобороны РФ сообщило, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Позже замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов заявил, что Киев намерен взять остров под свой контроль."Наши бойцы из Сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", — сказал Черняк.По его словам, после передачи Украине ствольной и реактивной артиллерии западных стран была проведена успешная операция по отходу с острова в целях сохранения жизни военнослужащих.Кроме того, по его словам, теперь никто в мире не сможет обвинить Россию в том, что она искусственно создает голод, блокируя выход судов из украинских портов и неся им угрозу.
https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799437944.html
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в мире, россия, украина, киев, войска воздушно-космической обороны, оон
09:19 01.07.2022 (обновлено: 18:59 01.07.2022)
 
Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остается под контролем ВКС и флота России

CC BY-SA 3.0 / Shao / Остров Змеиный
Остров Змеиный - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Shao /
Остров Змеиный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Позже замначальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов заявил, что Киев намерен взять остров под свой контроль.
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"Наши бойцы из Сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", — сказал Черняк.
По его словам, после передачи Украине ствольной и реактивной артиллерии западных стран была проведена успешная операция по отходу с острова в целях сохранения жизни военнослужащих.

"Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов", — подчеркнул Черняк.

Кроме того, по его словам, теперь никто в мире не сможет обвинить Россию в том, что она искусственно создает голод, блокируя выход судов из украинских портов и неся им угрозу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВойска воздушно-космической обороныООН
 
 
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