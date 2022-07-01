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Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР
Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР
Российские военные строители развернули три бетонных завода на территории Донецкой Народной Республики для строительства социальной инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:33
2022-07-01T05:33
2022-07-01T05:33
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители развернули три бетонных завода на территории Донецкой Народной Республики для строительства социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что с начала российской специальной военной операции в Донецке не было возможности вырабатывать бетон. Первый завод запустили за рекордно короткий срок — всего три недели, уточнили в Минобороны. Еще два завода тоже готовы и заработают в ближайшее время.Прежде чем военные строители смогли начать работать, саперы в течение месяца разминировали площадку в 115 гектаров, добавили в российском военном ведомстве.
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донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР
Минобороны России: российские военные развернули три бетонных завода в ДНР