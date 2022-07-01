https://ria.ru/20220701/zavody-1799454594.html

Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР

Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022

Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР

Российские военные строители развернули три бетонных завода на территории Донецкой Народной Республики для строительства социальной инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:33

2022-07-01T05:33

2022-07-01T05:33

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791645448_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2718e9451fa0548d5c03b2ab671fff9.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители развернули три бетонных завода на территории Донецкой Народной Республики для строительства социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что с начала российской специальной военной операции в Донецке не было возможности вырабатывать бетон. Первый завод запустили за рекордно короткий срок — всего три недели, уточнили в Минобороны. Еще два завода тоже готовы и заработают в ближайшее время.Прежде чем военные строители смогли начать работать, саперы в течение месяца разминировали площадку в 115 гектаров, добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220701/medtsentr-1799453796.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф