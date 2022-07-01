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Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/zavody-1799454594.html
Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР
Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР
Российские военные строители развернули три бетонных завода на территории Донецкой Народной Республики для строительства социальной инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:33
2022-07-01T05:33
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители развернули три бетонных завода на территории Донецкой Народной Республики для строительства социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что с начала российской специальной военной операции в Донецке не было возможности вырабатывать бетон. Первый завод запустили за рекордно короткий срок — всего три недели, уточнили в Минобороны. Еще два завода тоже готовы и заработают в ближайшее время.Прежде чем военные строители смогли начать работать, саперы в течение месяца разминировали площадку в 115 гектаров, добавили в российском военном ведомстве.
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донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
05:33 01.07.2022
 
Российские военные развернули три бетонных завода в ДНР

Минобороны России: российские военные развернули три бетонных завода в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители развернули три бетонных завода на территории Донецкой Народной Республики для строительства социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России развернули три растворобетонных завода для обеспечения строительства объектов социальной инфраструктуры в ДНР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала российской специальной военной операции в Донецке не было возможности вырабатывать бетон. Первый завод запустили за рекордно короткий срок — всего три недели, уточнили в Минобороны. Еще два завода тоже готовы и заработают в ближайшее время.
Прежде чем военные строители смогли начать работать, саперы в течение месяца разминировали площадку в 115 гектаров, добавили в российском военном ведомстве.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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