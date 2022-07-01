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В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи
В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи - РИА Новости, 01.07.2022
В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи
На большей части территории Молдавии объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, экономических агентов и местных жителей просят экономить воду, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:39
2022-07-01T14:39
2022-07-01T14:39
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. На большей части территории Молдавии объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, экономических агентов и местных жителей просят экономить воду, сообщает пресс-служба гидрометеорологической службы."В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха 1-11 июля на р. Прут и на малых реках Молдавии (за исключением левобережных притоков реки Днестр) ожидается низкая водность ("оранжевый" код опасности). Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - говорится в обращении службы.Специалисты объяснили, что "оранжевый" код опасности объявляется в том случае, если в течение недели объем стока рек не превышает 30% от средних многолетних величин. На сегодняшний день объем стока в реке Прут составляет около 20-30%, а малых рек – 10-25%.При этом осадков в ближайшее время не предвидится, синоптики предупреждают, что вплоть до 6 июля на территории страны будет жаркая погода, температура воздуха может достигать 36 градусов.
https://ria.ru/20220625/milan-1798111946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи
В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи, жителей просят экономить воду
КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости.
На большей части территории Молдавии объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, экономических агентов и местных жителей просят экономить воду, сообщает
пресс-служба гидрометеорологической службы.
"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха 1-11 июля на р. Прут и на малых реках Молдавии
(за исключением левобережных притоков реки Днестр) ожидается низкая водность ("оранжевый" код опасности). Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - говорится в обращении службы.
Специалисты объяснили, что "оранжевый" код опасности объявляется в том случае, если в течение недели объем стока рек не превышает 30% от средних многолетних величин. На сегодняшний день объем стока в реке Прут составляет около 20-30%, а малых рек – 10-25%.
При этом осадков в ближайшее время не предвидится, синоптики предупреждают, что вплоть до 6 июля на территории страны будет жаркая погода, температура воздуха может достигать 36 градусов.