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В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи - РИА Новости, 01.07.2022
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В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи
В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи - РИА Новости, 01.07.2022
В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи
На большей части территории Молдавии объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, экономических агентов и местных жителей просят экономить воду, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:39
2022-07-01T14:39
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. На большей части территории Молдавии объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, экономических агентов и местных жителей просят экономить воду, сообщает пресс-служба гидрометеорологической службы."В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха 1-11 июля на р. Прут и на малых реках Молдавии (за исключением левобережных притоков реки Днестр) ожидается низкая водность ("оранжевый" код опасности). Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - говорится в обращении службы.Специалисты объяснили, что "оранжевый" код опасности объявляется в том случае, если в течение недели объем стока рек не превышает 30% от средних многолетних величин. На сегодняшний день объем стока в реке Прут составляет около 20-30%, а малых рек – 10-25%.При этом осадков в ближайшее время не предвидится, синоптики предупреждают, что вплоть до 6 июля на территории страны будет жаркая погода, температура воздуха может достигать 36 градусов.
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в мире, молдавия
14:39 01.07.2022
 
В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи

В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи, жителей просят экономить воду

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. На большей части территории Молдавии объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, экономических агентов и местных жителей просят экономить воду, сообщает пресс-служба гидрометеорологической службы.
"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха 1-11 июля на р. Прут и на малых реках Молдавии (за исключением левобережных притоков реки Днестр) ожидается низкая водность ("оранжевый" код опасности). Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - говорится в обращении службы.
Специалисты объяснили, что "оранжевый" код опасности объявляется в том случае, если в течение недели объем стока рек не превышает 30% от средних многолетних величин. На сегодняшний день объем стока в реке Прут составляет около 20-30%, а малых рек – 10-25%.
При этом осадков в ближайшее время не предвидится, синоптики предупреждают, что вплоть до 6 июля на территории страны будет жаркая погода, температура воздуха может достигать 36 градусов.
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