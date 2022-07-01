https://ria.ru/20220701/zasukha-1799579520.html

В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи

В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи - РИА Новости, 01.07.2022

В Молдавии объявили оранжевый код опасности из-за засухи

На большей части территории Молдавии объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, экономических агентов и местных жителей просят экономить воду, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:39

2022-07-01T14:39

2022-07-01T14:39

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. На большей части территории Молдавии объявлен "оранжевый" код опасности из-за засухи, экономических агентов и местных жителей просят экономить воду, сообщает пресс-служба гидрометеорологической службы."В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха 1-11 июля на р. Прут и на малых реках Молдавии (за исключением левобережных притоков реки Днестр) ожидается низкая водность ("оранжевый" код опасности). Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - говорится в обращении службы.Специалисты объяснили, что "оранжевый" код опасности объявляется в том случае, если в течение недели объем стока рек не превышает 30% от средних многолетних величин. На сегодняшний день объем стока в реке Прут составляет около 20-30%, а малых рек – 10-25%.При этом осадков в ближайшее время не предвидится, синоптики предупреждают, что вплоть до 6 июля на территории страны будет жаркая погода, температура воздуха может достигать 36 градусов.

https://ria.ru/20220625/milan-1798111946.html

молдавия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия