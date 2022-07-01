https://ria.ru/20220701/zapasy-1799548336.html
Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России
Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России - РИА Новости, 01.07.2022
Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России
Запасов авиационной и дорожной техники в России "хватит на три четыре года", заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:26
2022-07-01T13:26
2022-07-01T14:00
сергей иванов (политик)
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Запасов авиационной и дорожной техники в России "хватит на три четыре года", заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Правильно было упомянуто, что три-четыре года мы еще на старых запасах проживем", — сказал чиновник на коллегии Минтранса.Он отметил, что думать о дальнейших действиях в импортозамещении властям нужно уже сейчас.По словам Иванова, в стране в замещении нуждаются "только ключевые технологические цепочки", без которых невозможно создавать эффективную технику.
https://ria.ru/20220701/vozmeschenie-1799545487.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей иванов (политик), россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
13:26 01.07.2022 (обновлено: 14:00 01.07.2022)
Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России
Спецпредставитель президента Иванов: запасов самолетов в России хватит на три-четыре года
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Запасов авиационной и дорожной техники в России "хватит на три четыре года", заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Правильно было упомянуто, что три-четыре года мы еще на старых запасах проживем", — сказал чиновник на коллегии Минтранса.
Он отметил, что думать о дальнейших действиях в импортозамещении властям нужно уже сейчас.
По словам Иванова, в стране в замещении нуждаются "только ключевые технологические цепочки", без которых невозможно создавать эффективную технику.