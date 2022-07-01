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Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России - РИА Новости, 01.07.2022
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Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России
Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России - РИА Новости, 01.07.2022
Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России
Запасов авиационной и дорожной техники в России "хватит на три четыре года", заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:26
2022-07-01T14:00
сергей иванов (политик)
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Запасов авиационной и дорожной техники в России "хватит на три четыре года", заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Правильно было упомянуто, что три-четыре года мы еще на старых запасах проживем", — сказал чиновник на коллегии Минтранса.Он отметил, что думать о дальнейших действиях в импортозамещении властям нужно уже сейчас.По словам Иванова, в стране в замещении нуждаются "только ключевые технологические цепочки", без которых невозможно создавать эффективную технику.
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сергей иванов (политик), россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
13:26 01.07.2022 (обновлено: 14:00 01.07.2022)
 
Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России

Спецпредставитель президента Иванов: запасов самолетов в России хватит на три-четыре года

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Запасов авиационной и дорожной техники в России "хватит на три четыре года", заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Правильно было упомянуто, что три-четыре года мы еще на старых запасах проживем", — сказал чиновник на коллегии Минтранса.
Он отметил, что думать о дальнейших действиях в импортозамещении властям нужно уже сейчас.
По словам Иванова, в стране в замещении нуждаются "только ключевые технологические цепочки", без которых невозможно создавать эффективную технику.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
13:20
Авиакомпаниям возместят траты на увеличение времени пути до Калининграда
 
Сергей Иванов (политик)РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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