https://ria.ru/20220701/zapasy-1799548336.html

Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России

Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России - РИА Новости, 01.07.2022

Спецпредставитель Путина Иванов оценил запасы авиационной техники в России

Запасов авиационной и дорожной техники в России "хватит на три четыре года", заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:26

2022-07-01T13:26

2022-07-01T14:00

сергей иванов (политик)

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Запасов авиационной и дорожной техники в России "хватит на три четыре года", заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Правильно было упомянуто, что три-четыре года мы еще на старых запасах проживем", — сказал чиновник на коллегии Минтранса.Он отметил, что думать о дальнейших действиях в импортозамещении властям нужно уже сейчас.По словам Иванова, в стране в замещении нуждаются "только ключевые технологические цепочки", без которых невозможно создавать эффективную технику.

https://ria.ru/20220701/vozmeschenie-1799545487.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей иванов (политик), россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)