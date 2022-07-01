https://ria.ru/20220701/zabastovka-1799616843.html

ExxonMobil приостановит работу НПЗ во Франции из-за забастовки

ExxonMobil приостановит работу НПЗ во Франции из-за забастовки - РИА Новости, 01.07.2022

ExxonMobil приостановит работу НПЗ во Франции из-за забастовки

Нефтяная компания ExxonMobil собирается в ближайшие дни приостановить работу нефтеперерабатывающего завода своей дочерней компании Esso в Фос-Cюр-Мер из-за... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:09

2022-07-01T16:09

2022-07-01T16:09

экономика

франция

exxon mobil

в мире

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Нефтяная компания ExxonMobil собирается в ближайшие дни приостановить работу нефтеперерабатывающего завода своей дочерней компании Esso в Фос-Cюр-Мер из-за забастовки, сообщает в пятницу агентство S&P Global со ссылкой на заявление компании."ExxonMobil заявила, что начала "подготовку к постепенному закрытию" своего нефтеперерабатывающего завода в Фос-Сюр-Мер "в ближайшие дни" из-за забастовки, начавшейся 28 июня", - говорится в материале.Работники завода 28 июня объявили забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне инфляции во Франции, которая выросла в июне до 5,8%.По данным компании, на заводе Exxon в Фос-Сюр-Мер мощность переработки приблизительно 7 миллионов тонн в год, что составляет около 10% от объемов производства во Франции."Эта ситуация может повлиять на наших клиентов, подрядчиков, поставщиков и сотрудников в сложных условиях на энергетическом рынке. Основываясь на текущих запасах, мы объявили форс-мажорные обстоятельства для некоторых продуктов", - приводит слова компании агентство.В начале июня цены на бензин во Франции достигли рекордных значений. Бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 13,7 евроцента, составив 2,066 евро за литр. А дизельное топливо - наиболее потребляемое во Франции - подорожало на 13,3 цента, достигнув 1,961 евро за литр.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею установления "лимита цен" на российскую нефть.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html

https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799510062.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, франция, exxon mobil, в мире