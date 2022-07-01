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ExxonMobil приостановит работу НПЗ во Франции из-за забастовки - РИА Новости, 01.07.2022
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ExxonMobil приостановит работу НПЗ во Франции из-за забастовки
ExxonMobil приостановит работу НПЗ во Франции из-за забастовки - РИА Новости, 01.07.2022
ExxonMobil приостановит работу НПЗ во Франции из-за забастовки
Нефтяная компания ExxonMobil собирается в ближайшие дни приостановить работу нефтеперерабатывающего завода своей дочерней компании Esso в Фос-Cюр-Мер из-за... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:09
2022-07-01T16:09
экономика
франция
exxon mobil
в мире
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Нефтяная компания ExxonMobil собирается в ближайшие дни приостановить работу нефтеперерабатывающего завода своей дочерней компании Esso в Фос-Cюр-Мер из-за забастовки, сообщает в пятницу агентство S&amp;P Global со ссылкой на заявление компании."ExxonMobil заявила, что начала "подготовку к постепенному закрытию" своего нефтеперерабатывающего завода в Фос-Сюр-Мер "в ближайшие дни" из-за забастовки, начавшейся 28 июня", - говорится в материале.Работники завода 28 июня объявили забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне инфляции во Франции, которая выросла в июне до 5,8%.По данным компании, на заводе Exxon в Фос-Сюр-Мер мощность переработки приблизительно 7 миллионов тонн в год, что составляет около 10% от объемов производства во Франции."Эта ситуация может повлиять на наших клиентов, подрядчиков, поставщиков и сотрудников в сложных условиях на энергетическом рынке. Основываясь на текущих запасах, мы объявили форс-мажорные обстоятельства для некоторых продуктов", - приводит слова компании агентство.В начале июня цены на бензин во Франции достигли рекордных значений. Бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 13,7 евроцента, составив 2,066 евро за литр. А дизельное топливо - наиболее потребляемое во Франции - подорожало на 13,3 цента, достигнув 1,961 евро за литр.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею установления "лимита цен" на российскую нефть.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html
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экономика, франция, exxon mobil, в мире
16:09 01.07.2022
 
ExxonMobil приостановит работу НПЗ во Франции из-за забастовки

ExxonMobil приостановит работу крупного НПЗ во Франции из-за забастовки на фоне инфляции

© AP Photo / Virginia MayoЗдание компании ExxonMobil
Здание компании ExxonMobil - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание компании ExxonMobil. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Нефтяная компания ExxonMobil собирается в ближайшие дни приостановить работу нефтеперерабатывающего завода своей дочерней компании Esso в Фос-Cюр-Мер из-за забастовки, сообщает в пятницу агентство S&P Global со ссылкой на заявление компании.
"ExxonMobil заявила, что начала "подготовку к постепенному закрытию" своего нефтеперерабатывающего завода в Фос-Сюр-Мер "в ближайшие дни" из-за забастовки, начавшейся 28 июня", - говорится в материале.
Работники завода 28 июня объявили забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне инфляции во Франции, которая выросла в июне до 5,8%.
По данным компании, на заводе Exxon в Фос-Сюр-Мер мощность переработки приблизительно 7 миллионов тонн в год, что составляет около 10% от объемов производства во Франции.
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"Эта ситуация может повлиять на наших клиентов, подрядчиков, поставщиков и сотрудников в сложных условиях на энергетическом рынке. Основываясь на текущих запасах, мы объявили форс-мажорные обстоятельства для некоторых продуктов", - приводит слова компании агентство.
В начале июня цены на бензин во Франции достигли рекордных значений. Бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 13,7 евроцента, составив 2,066 евро за литр. А дизельное топливо - наиболее потребляемое во Франции - подорожало на 13,3 цента, достигнув 1,961 евро за литр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею установления "лимита цен" на российскую нефть.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
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