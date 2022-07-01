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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 30 ракет из РСЗО "Град" в 20.00, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:25
2022-07-01T20:25
2022-07-01T20:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 30 ракет из РСЗО "Град" в 20.00, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу уже сообщало о множестве обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и из артиллерии калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220701/territorii-1799458402.html
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донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой 30 ракет из "Града"