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"Каких еще бед ждать?" Японцев обескуражил эффект от антироссийских санкций - РИА Новости, 01.07.2022
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"Каких еще бед ждать?" Японцев обескуражил эффект от антироссийских санкций
"Каких еще бед ждать?" Японцев обескуражил эффект от антироссийских санкций - РИА Новости, 01.07.2022
"Каких еще бед ждать?" Японцев обескуражил эффект от антироссийских санкций
Японские пользователи твиттера резко отреагировали на новость телеканала NHK об указе Владимира Путина по нефтегазовому проекту "Сахалин-2". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:06
2022-07-01T17:00
экономика
россия
япония
москва
цены на нефть
сахалин-2
газпром
shell
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Японские пользователи твиттера резко отреагировали на новость телеканала NHK об указе Владимира Путина по нефтегазовому проекту "Сахалин-2".В частности, речь идет о переходе имущества компании "Сахалин Энерджи" в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. По мнению журналистов NHK, такой шаг стал "местью" Японии за санкции против Москвы.Многие пользователи пришли в ярость из-за самоубийственной политики Токио, которая прежде всего скажется на обычных гражданах."А вы что думали? Вы будете вводить против России все новые санкции и как ни в чем не бывало продолжать получать российский СПГ?!" — подчеркнул HS1022."В некотором смысле этого и следовало ожидать. Теперь объясните нам, каких нам еще бед ждать для японской экономики от тех санкций, которые мы вводим против России?" — задался вопросом sydneyponchan."А японское правительство такое развитие событий предполагало? Или, как всегда, только удивляется, будучи застигнутым врасплох? У меня такое ощущение, что нас впереди ждет еще немало плохого!" — считает ASK768436308."Это нам "ответка" за то, что Япония попыталась на саммите G7 поучаствовать в установлении предельных цен на российскую нефть! Япония первой начала ущемлять права России и наносить ей экономический вред. А ведь не имеющая никаких ресурсов Япония ни в какой войне не победит. Одним возвратом к атомной энергетике дело не поправишь. Если мы не откажемся от этих антироссийских санкций, сами погрузимся в бедность и нищету!" — отметил hr_party_prc."Позор Кисиде! Ведь его родная Hiroshima Gas 50 процентов своих поставок получала из России! Теперь земляки в Хиросиме скажут своему премьеру "спасибо" за повышение цен на энергию!" — выразил возмущение hero_zeep."Это естественный результат помутнения в мозгах, когда мы слепо плетемся в хвосте Европы и Америки (точнее, Британии и США)", — подытожили пользователи."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваивают два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.До указа президента оператором газопровода была компания "Сахалин Энерджи". Сейчас ее акции принадлежат "Газпрому" (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), Mitsui &amp; Co. Ltd (12,5 процента) и Mitsubishi Corporation (десять процентов).Англо-нидерландская компания Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, япония, москва, цены на нефть, сахалин-2, газпром, shell, северный поток — 2
16:06 01.07.2022 (обновлено: 17:00 01.07.2022)
 
"Каких еще бед ждать?" Японцев обескуражил эффект от антироссийских санкций

Японцы предрекли своей стране бедность и нищету после указа Путина о "Сахалине-2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз Гранд Анива для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Танкер-газовоз "Гранд Анива" для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Японские пользователи твиттера резко отреагировали на новость телеканала NHK об указе Владимира Путина по нефтегазовому проекту "Сахалин-2".
В частности, речь идет о переходе имущества компании "Сахалин Энерджи" в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. По мнению журналистов NHK, такой шаг стал "местью" Японии за санкции против Москвы.
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"В некотором смысле этого и следовало ожидать. Теперь объясните нам, каких нам еще бед ждать для японской экономики от тех санкций, которые мы вводим против России?" — задался вопросом sydneyponchan.
"А японское правительство такое развитие событий предполагало? Или, как всегда, только удивляется, будучи застигнутым врасплох? У меня такое ощущение, что нас впереди ждет еще немало плохого!" — считает ASK768436308.
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"Это нам "ответка" за то, что Япония попыталась на саммите G7 поучаствовать в установлении предельных цен на российскую нефть! Япония первой начала ущемлять права России и наносить ей экономический вред. А ведь не имеющая никаких ресурсов Япония ни в какой войне не победит. Одним возвратом к атомной энергетике дело не поправишь. Если мы не откажемся от этих антироссийских санкций, сами погрузимся в бедность и нищету!" — отметил hr_party_prc.
"Позор Кисиде! Ведь его родная Hiroshima Gas 50 процентов своих поставок получала из России! Теперь земляки в Хиросиме скажут своему премьеру "спасибо" за повышение цен на энергию!" — выразил возмущение hero_zeep.
"Это естественный результат помутнения в мозгах, когда мы слепо плетемся в хвосте Европы и Америки (точнее, Британии и США)", — подытожили пользователи.
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Акции Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5 процента после указа по "Сахалину-2"
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваивают два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
До указа президента оператором газопровода была компания "Сахалин Энерджи". Сейчас ее акции принадлежат "Газпрому" (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), Mitsui & Co. Ltd (12,5 процента) и Mitsubishi Corporation (десять процентов).
Англо-нидерландская компания Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаРоссияЯпонияМоскваЦены на нефтьСахалин-2ГазпромShellСеверный поток — 2
 
 
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