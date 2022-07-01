https://ria.ru/20220701/yaponiya-1799498291.html

Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"

Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.07.2022

Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"

Указ президента России о проекте "Сахалин-2" не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены, сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:24

2022-07-01T11:24

2022-07-01T12:25

в мире

япония

экономика

россия

sakhalin energy

сахалин-2

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/94/1486019404_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_a95260fc261f77d71e05fde193cebd54.jpg

ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Указ президента России о проекте "Сахалин-2" не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены, сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам."Был выпущен указ президента России по проекту "Сахалин-2". Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями", - сказал премьер-министр.Он отметил также, что СПГ не входил в пакет санкций, поскольку таково было решение G7.Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy.Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ей СПГ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/yaponiya-1799486922.html

https://ria.ru/20220630/sakhalin-1799441473.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, экономика, россия, sakhalin energy, сахалин-2, газпром