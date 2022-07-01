11:24 01.07.2022 (обновлено: 12:25 01.07.2022)
Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"
Премьер Японии Кисида: ликвидация оператора "Сахалин-2" не значит прекращение поставок СПГ
Танкер-газовоз "Гранд Елена", завод по производству СПГ, проект "Сахалин-2". Архивное фото
ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Указ президента России о проекте "Сахалин-2" не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены, сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам.
"Был выпущен указ президента России по проекту "Сахалин-2". Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями", - сказал премьер-министр.
Он отметил также, что СПГ не входил в пакет санкций, поскольку таково было решение G7.
"Уж не знаю, кто там подразумевается под российской стороной, но пока неизвестны официальные требования в соответствии с указом, мы ничего не можем сказать", - сказал Кисида, перебив журналиста, задававшего вопрос.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy.
Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ей СПГ.