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Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.07.2022
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Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"
Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.07.2022
Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"
Указ президента России о проекте "Сахалин-2" не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены, сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:24
2022-07-01T12:25
в мире
япония
экономика
россия
sakhalin energy
сахалин-2
газпром
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ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Указ президента России о проекте "Сахалин-2" не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены, сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам."Был выпущен указ президента России по проекту "Сахалин-2". Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями", - сказал премьер-министр.Он отметил также, что СПГ не входил в пакет санкций, поскольку таково было решение G7.Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy.Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ей СПГ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220701/yaponiya-1799486922.html
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в мире, япония, экономика, россия, sakhalin energy, сахалин-2, газпром
11:24 01.07.2022 (обновлено: 12:25 01.07.2022)
 
Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"

Премьер Японии Кисида: ликвидация оператора "Сахалин-2" не значит прекращение поставок СПГ

© Фото : Сахалин ЭнерджиТанкер-газовоз "Гранд Елена", завод по производству СПГ, проект "Сахалин-2"
Танкер-газовоз Гранд Елена, завод по производству СПГ, проект Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Сахалин Энерджи
Танкер-газовоз "Гранд Елена", завод по производству СПГ, проект "Сахалин-2". Архивное фото
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ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Указ президента России о проекте "Сахалин-2" не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены, сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам.
"Был выпущен указ президента России по проекту "Сахалин-2". Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями", - сказал премьер-министр.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Япония изучит возможные последствия указа Путина по "Сахалину-2"
Он отметил также, что СПГ не входил в пакет санкций, поскольку таково было решение G7.
"Уж не знаю, кто там подразумевается под российской стороной, но пока неизвестны официальные требования в соответствии с указом, мы ничего не можем сказать", - сказал Кисида, перебив журналиста, задававшего вопрос.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy.
Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ей СПГ.
Нефтяная вышка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Оператора "Сахалина-2" сменят из-за нарушений обязательств по СРП
 
В миреЯпонияЭкономикаРоссияSakhalin EnergyСахалин-2Газпром
 
 
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