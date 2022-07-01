https://ria.ru/20220701/vrachi-1799667354.html

Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков

Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков - РИА Новости, 01.07.2022

Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков

Еще 15 медицинских работников получили земли в Московской области по губернаторской программе "Земля врачам". На этот раз участки выдали в городском округе... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:14

2022-07-01T18:14

2022-07-01T20:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Еще 15 медицинских работников получили земли в Московской области по губернаторской программе "Земля врачам". На этот раз участки выдали в городском округе Луховицы, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, получить участки размером от 8 до 15 соток смогут врачи однойиз 36 дефицитных в регионе специальностей, отработавшие в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет.Она добавила, что в программе принимает участие 31 городской округ.Впечатлениями от программы поделился рентгенолог Валерий Прошкин, работник детской поликлиники с 40-летним стажем, который получил участок в 2021 году. Валерий Иванович стал одним из первых участников программы и сейчас уже завершает строительство дома, о котором мечтал много лет."Когда в прошлом году появилась программа правительства Московской области, получил землю один из первых и практически сразу же приступил к исполнению своей мечты. Дом в стадии завершения, уже крыша есть. Еще немного, и буду заселяться!" — рассказал врач.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)