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Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков
Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков - РИА Новости, 01.07.2022
Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков
Еще 15 медицинских работников получили земли в Московской области по губернаторской программе "Земля врачам". На этот раз участки выдали в городском округе... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:14
2022-07-01T18:14
2022-07-01T20:18
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Еще 15 медицинских работников получили земли в Московской области по губернаторской программе "Земля врачам". На этот раз участки выдали в городском округе Луховицы, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, получить участки размером от 8 до 15 соток смогут врачи однойиз 36 дефицитных в регионе специальностей, отработавшие в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет.Она добавила, что в программе принимает участие 31 городской округ.Впечатлениями от программы поделился рентгенолог Валерий Прошкин, работник детской поликлиники с 40-летним стажем, который получил участок в 2021 году. Валерий Иванович стал одним из первых участников программы и сейчас уже завершает строительство дома, о котором мечтал много лет."Когда в прошлом году появилась программа правительства Московской области, получил землю один из первых и практически сразу же приступил к исполнению своей мечты. Дом в стадии завершения, уже крыша есть. Еще немного, и буду заселяться!" — рассказал врач.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Еще 15 медицинских работников получили земли в Московской области по губернаторской программе "Земля врачам". На этот раз участки выдали в городском округе Луховицы, сообщил телеканал "360"
.
Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, получить участки размером от 8 до 15 соток смогут врачи однойиз 36 дефицитных в регионе специальностей, отработавшие в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет.
"Сначала землю дают в безвозмездное пользование, а если в течение пяти лет после этого на участке появится дом, землю можно будет оформить в собственность", – пояснила министр.
Она добавила, что в программе принимает участие 31 городской округ.
Впечатлениями от программы поделился рентгенолог Валерий Прошкин, работник детской поликлиники с 40-летним стажем, который получил участок в 2021 году. Валерий Иванович стал одним из первых участников программы и сейчас уже завершает строительство дома, о котором мечтал много лет.
"Когда в прошлом году появилась программа правительства Московской области, получил землю один из первых и практически сразу же приступил к исполнению своей мечты. Дом в стадии завершения, уже крыша есть. Еще немного, и буду заселяться!" — рассказал врач.