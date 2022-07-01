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Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков - РИА Новости, 01.07.2022
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Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков
Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков - РИА Новости, 01.07.2022
Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков
Еще 15 медицинских работников получили земли в Московской области по губернаторской программе "Земля врачам". На этот раз участки выдали в городском округе... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:14
2022-07-01T20:18
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Еще 15 медицинских работников получили земли в Московской области по губернаторской программе "Земля врачам". На этот раз участки выдали в городском округе Луховицы, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, получить участки размером от 8 до 15 соток смогут врачи однойиз 36 дефицитных в регионе специальностей, отработавшие в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет.Она добавила, что в программе принимает участие 31 городской округ.Впечатлениями от программы поделился рентгенолог Валерий Прошкин, работник детской поликлиники с 40-летним стажем, который получил участок в 2021 году. Валерий Иванович стал одним из первых участников программы и сейчас уже завершает строительство дома, о котором мечтал много лет."Когда в прошлом году появилась программа правительства Московской области, получил землю один из первых и практически сразу же приступил к исполнению своей мечты. Дом в стадии завершения, уже крыша есть. Еще немного, и буду заселяться!" — рассказал врач.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
18:14 01.07.2022 (обновлено: 20:18 01.07.2022)
 

Бесплатные земли в МО получили еще 15 медиков

© РИА Новости / Павел БедняковДома в Московской области
Дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Еще 15 медицинских работников получили земли в Московской области по губернаторской программе "Земля врачам". На этот раз участки выдали в городском округе Луховицы, сообщил телеканал "360".
Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, получить участки размером от 8 до 15 соток смогут врачи однойиз 36 дефицитных в регионе специальностей, отработавшие в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет.
"Сначала землю дают в безвозмездное пользование, а если в течение пяти лет после этого на участке появится дом, землю можно будет оформить в собственность", – пояснила министр.
Она добавила, что в программе принимает участие 31 городской округ.
Впечатлениями от программы поделился рентгенолог Валерий Прошкин, работник детской поликлиники с 40-летним стажем, который получил участок в 2021 году. Валерий Иванович стал одним из первых участников программы и сейчас уже завершает строительство дома, о котором мечтал много лет.
"Когда в прошлом году появилась программа правительства Московской области, получил землю один из первых и практически сразу же приступил к исполнению своей мечты. Дом в стадии завершения, уже крыша есть. Еще немного, и буду заселяться!" — рассказал врач.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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