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Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать - РИА Новости, 01.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799644467.html
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать - РИА Новости, 01.07.2022
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавирусной инфекции продолжат выдавать, как и ранее, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:08
2022-07-01T17:08
распространение коронавируса
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавирусной инфекции продолжат выдавать, как и ранее, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Продолжат выдавать, как и ранее", - сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19
17:08 01.07.2022
 
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать

В Минздраве сообщили, что продолжат выдавать сертификаты с QR-кодом о вакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавирусной инфекции продолжат выдавать, как и ранее, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Продолжат выдавать, как и ранее", - сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос.
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
09:11В России
В России отменили введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус COVID-19
 
 
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