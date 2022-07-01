https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799644467.html

Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать

Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать - РИА Новости, 01.07.2022

Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать

Сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавирусной инфекции продолжат выдавать, как и ранее, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:08

2022-07-01T17:08

2022-07-01T17:08

распространение коронавируса

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавирусной инфекции продолжат выдавать, как и ранее, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Продолжат выдавать, как и ранее", - сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/ogranicheniya-1799468543.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19