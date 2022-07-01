https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799644467.html
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать - РИА Новости, 01.07.2022
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавирусной инфекции продолжат выдавать, как и ранее, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:08
2022-07-01T17:08
2022-07-01T17:08
распространение коронавируса
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавирусной инфекции продолжат выдавать, как и ранее, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Продолжат выдавать, как и ранее", - сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220701/ogranicheniya-1799468543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19
Сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать
В Минздраве сообщили, что продолжат выдавать сертификаты с QR-кодом о вакцинации