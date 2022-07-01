15:01 01.07.2022 (обновлено: 15:06 01.07.2022)
Глава РФПИ: ковидные ограничения в РФ сняли благодаря массовой вакцинации
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Снятие ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря достижению коллективного иммунитета из-за массовой вакцинации "Спутником", считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Роспотребнадзор сообщил в пятницу, что снимает введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
"Снятие в России ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря массовой вакцинации российской вакциной "Спутник V" и ревакцинацией однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", обеспечивших формирование коллективного иммунитета и сыгравших ключевую роль в победе над пандемией не только в РФ, но и более чем в 50 странах по всему миру", - сказал Дмитриев, которого цитирует пресс-служба РФПИ.
Он напомнил, что разработка этих вакцин была осуществлена Центром им. Гамалеи при поддержке фонда. Созданная российскими учеными платформа не только позволяет успешно противостоять коронавирусу и всем его штаммам в разных странах, но и в будущем может быть использована для эффективной борьбы с новыми глобальными биологическими вызовами, полагает Дмитриев.
О способности российской вакцины стать надежным защитником от Омикрона - нового штамма коронавируса, глава РФПИ заявил еще в феврале - через месяц после выявления в России нового штамма COVID-19.
"К концу февраля мы ожидаем значительное снижение новых случаев заболеваемости. Использование вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло России справиться с Омикроном значительно лучше, чем большинству стран. Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний им. Спалланцани в Италии, которое показало, что "Спутник" демонстрирует значительно более высокую защиту против штамма Омикрон, чем вакцина Pfizer", - приводил слова Дмитриева телеграмм канал вакцины "Спутник V". Прогноз главы РФПИ оправдался.
По данным РФПИ, более 500 миллионов человек в мире получили вакцину от коронавируса "Спутник V", которая зарегистрирована в 71 стране мира, где проживают более 4 миллиардов человек, и стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России.
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