https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799585870.html

Глава РФПИ: ковидные ограничения в РФ сняли благодаря массовой вакцинации

Глава РФПИ: ковидные ограничения в РФ сняли благодаря массовой вакцинации - РИА Новости, 01.07.2022

Глава РФПИ: ковидные ограничения в РФ сняли благодаря массовой вакцинации

Снятие ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря достижению коллективного иммунитета из-за массовой вакцинации... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:01

2022-07-01T15:01

2022-07-01T15:06

рфпи против covid 19

российский фонд прямых инвестиций

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Снятие ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря достижению коллективного иммунитета из-за массовой вакцинации "Спутником", считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Роспотребнадзор сообщил в пятницу, что снимает введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.Он напомнил, что разработка этих вакцин была осуществлена Центром им. Гамалеи при поддержке фонда. Созданная российскими учеными платформа не только позволяет успешно противостоять коронавирусу и всем его штаммам в разных странах, но и в будущем может быть использована для эффективной борьбы с новыми глобальными биологическими вызовами, полагает Дмитриев.О способности российской вакцины стать надежным защитником от Омикрона - нового штамма коронавируса, глава РФПИ заявил еще в феврале - через месяц после выявления в России нового штамма COVID-19.По данным РФПИ, более 500 миллионов человек в мире получили вакцину от коронавируса "Спутник V", которая зарегистрирована в 71 стране мира, где проживают более 4 миллиардов человек, и стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России.

https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html

https://ria.ru/20211230/rfpi-1766187062.html

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Алёна Пава

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