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В Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за изменений в конституцию
В Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за изменений в конституцию - РИА Новости, 01.07.2022
В Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за изменений в конституцию
Незаконная демонстрация прошла в Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан в Узбекистане, из-за вносимых поправок в конституцию страны, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:53
2022-07-01T19:53
2022-07-01T22:29
узбекистан
шавкат мирзиеев
каракалпакстан
в мире
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ТАШКЕНТ, 1 июл — РИА Новости. Незаконная демонстрация прошла в Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан в Узбекистане, из-за вносимых поправок в конституцию страны, сообщает информационная служба узбекистанского МВД."Первого июля начиная примерно с 15:00 (13:00 мск) некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию", — говорится в сообщении МВД.По данным ведомства, с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов."В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке", — добавили в МВД.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на прошлой неделе предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках внесли на рассмотрение в законодательную палату, позднее его одобрили в первом чтении и опубликовали для всенародного обсуждения.В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Инициатива предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. В основной закон страны поправки вносились 15 раз.
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узбекистан, шавкат мирзиеев, каракалпакстан, в мире
19:53 01.07.2022 (обновлено: 22:29 01.07.2022)
В Узбекистане прошла незаконная демонстрация из-за изменений в конституцию
В Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана
ТАШКЕНТ, 1 июл — РИА Новости. Незаконная демонстрация прошла в Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан в Узбекистане, из-за вносимых поправок в конституцию страны, сообщает информационная служба узбекистанского МВД.
"Первого июля начиная примерно с 15:00 (13:00 мск) некоторые граждане Каракалпакстана
в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию", — говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов.
"В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке", — добавили в МВД.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
на прошлой неделе предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках внесли на рассмотрение в законодательную палату, позднее его одобрили в первом чтении и опубликовали для всенародного обсуждения.
В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Инициатива предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. В основной закон страны поправки вносились 15 раз.