https://ria.ru/20220701/ukraina-1799573342.html

Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине

Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине - РИА Новости, 01.07.2022

Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна обратилась к депутатам Евросоюза с просьбой предоставить возможность украинцам и бизнесменам, перемещенным в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:25

2022-07-01T14:25

2022-07-01T14:25

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евросоюз

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр социальной политики Украины Марина Лазебна обратилась к депутатам Евросоюза с просьбой предоставить возможность украинцам и бизнесменам, перемещенным в ЕС, платить налоги на Украине, сообщает министерство в пятницу.Во время визита в Брюссель Лазебна обсудила с председателем комитета Европейского парламента по занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару возможности предусмотреть сохранение налогового резиденства перемещенными в страны ЕС украинцам и бизнесами на уровне законодательства Евросоюза."Налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налоги с деятельности ФЛП (физическое лицо-предприниматель – ред.), чтобы они могли продолжать уплачивать в бюджет Украины в соответствии с украинским законодательством, если основным центром их деловой активности остается Украина, даже после истечения 180 дней пребывания в странах ЕС", - говорится в сообщении минсоцполитики Украины на "Правительственном портале".По информации ведомства, Дагош Пислару отметил, что налогообложение в большей степени регулируются национальным законодательством стран-членов ЕС, однако все эти "вопросы действительно можно решить на уровне ЕС, если связать их с действием директивы о временной защите".

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, брюссель, евросоюз