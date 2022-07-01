Рейтинг@Mail.ru
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/ukraina-1799573342.html
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине - РИА Новости, 01.07.2022
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине
Министр социальной политики Украины Марина Лазебна обратилась к депутатам Евросоюза с просьбой предоставить возможность украинцам и бизнесменам, перемещенным в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:25
2022-07-01T14:25
в мире
украина
брюссель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр социальной политики Украины Марина Лазебна обратилась к депутатам Евросоюза с просьбой предоставить возможность украинцам и бизнесменам, перемещенным в ЕС, платить налоги на Украине, сообщает министерство в пятницу.Во время визита в Брюссель Лазебна обсудила с председателем комитета Европейского парламента по занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару возможности предусмотреть сохранение налогового резиденства перемещенными в страны ЕС украинцам и бизнесами на уровне законодательства Евросоюза."Налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налоги с деятельности ФЛП (физическое лицо-предприниматель – ред.), чтобы они могли продолжать уплачивать в бюджет Украины в соответствии с украинским законодательством, если основным центром их деловой активности остается Украина, даже после истечения 180 дней пребывания в странах ЕС", - говорится в сообщении минсоцполитики Украины на "Правительственном портале".По информации ведомства, Дагош Пислару отметил, что налогообложение в большей степени регулируются национальным законодательством стран-членов ЕС, однако все эти "вопросы действительно можно решить на уровне ЕС, если связать их с действием директивы о временной защите".
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html
https://ria.ru/20220624/pomosch-1797908757.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8d97712d230d081205b21df5c307bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, евросоюз
14:25 01.07.2022
 
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине

Киев просит ЕС дать возможность уехавшим в Европу бизнесменам платить налоги на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр социальной политики Украины Марина Лазебна обратилась к депутатам Евросоюза с просьбой предоставить возможность украинцам и бизнесменам, перемещенным в ЕС, платить налоги на Украине, сообщает министерство в пятницу.
Во время визита в Брюссель Лазебна обсудила с председателем комитета Европейского парламента по занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару возможности предусмотреть сохранение налогового резиденства перемещенными в страны ЕС украинцам и бизнесами на уровне законодательства Евросоюза.
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 18:34
На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине
"Налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налоги с деятельности ФЛП (физическое лицо-предприниматель – ред.), чтобы они могли продолжать уплачивать в бюджет Украины в соответствии с украинским законодательством, если основным центром их деловой активности остается Украина, даже после истечения 180 дней пребывания в странах ЕС", - говорится в сообщении минсоцполитики Украины на "Правительственном портале".
По информации ведомства, Дагош Пислару отметил, что налогообложение в большей степени регулируются национальным законодательством стран-членов ЕС, однако все эти "вопросы действительно можно решить на уровне ЕС, если связать их с действием директивы о временной защите".
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 16:44Специальная военная операция на Украине
ЕС выделит финансовую помощь Украине
 
В миреУкраинаБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала