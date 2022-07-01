https://ria.ru/20220701/ukraina-1799573342.html
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине - РИА Новости, 01.07.2022
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине
Министр социальной политики Украины Марина Лазебна обратилась к депутатам Евросоюза с просьбой предоставить возможность украинцам и бизнесменам, перемещенным в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:25
2022-07-01T14:25
2022-07-01T14:25
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр социальной политики Украины Марина Лазебна обратилась к депутатам Евросоюза с просьбой предоставить возможность украинцам и бизнесменам, перемещенным в ЕС, платить налоги на Украине, сообщает министерство в пятницу.Во время визита в Брюссель Лазебна обсудила с председателем комитета Европейского парламента по занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару возможности предусмотреть сохранение налогового резиденства перемещенными в страны ЕС украинцам и бизнесами на уровне законодательства Евросоюза."Налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налоги с деятельности ФЛП (физическое лицо-предприниматель – ред.), чтобы они могли продолжать уплачивать в бюджет Украины в соответствии с украинским законодательством, если основным центром их деловой активности остается Украина, даже после истечения 180 дней пребывания в странах ЕС", - говорится в сообщении минсоцполитики Украины на "Правительственном портале".По информации ведомства, Дагош Пислару отметил, что налогообложение в большей степени регулируются национальным законодательством стран-членов ЕС, однако все эти "вопросы действительно можно решить на уровне ЕС, если связать их с действием директивы о временной защите".
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, евросоюз
Киев призвал разрешить уехавшим в ЕС бизнесменам платить налоги на Украине
Киев просит ЕС дать возможность уехавшим в Европу бизнесменам платить налоги на Украине