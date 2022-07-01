https://ria.ru/20220701/ucheniya-1799452757.html

Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"

Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника" - РИА Новости, 01.07.2022

Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"

Экипажи противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота на учениях отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T04:34

2022-07-01T04:34

2022-07-01T04:34

безопасность

японское море

приморский край

тихоокеанский флот вмф россии

ту-142

армия

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767021269_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_50115cd26d5aa7f83a4efa72a35c4c57.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота на учениях отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ.Экипажи двух противолодочных самолетов Ту-142М3 выполнили учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря с отработкой задач по поиску и уничтожению субмарины "противника".После этого экипажи отработали алгоритм ее уничтожения с заходом на цель, имитируя применение противолодочного оружия.Роль противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ проекта "Варшавянка".

https://ria.ru/20220614/ucheniya-1795105920.html

японское море

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, японское море, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, армия, владивосток