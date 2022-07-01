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Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника" - РИА Новости, 01.07.2022
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Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"
Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника" - РИА Новости, 01.07.2022
Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"
Экипажи противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота на учениях отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T04:34
2022-07-01T04:34
безопасность
японское море
приморский край
тихоокеанский флот вмф россии
ту-142
армия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота на учениях отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ.Экипажи двух противолодочных самолетов Ту-142М3 выполнили учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря с отработкой задач по поиску и уничтожению субмарины "противника".После этого экипажи отработали алгоритм ее уничтожения с заходом на цель, имитируя применение противолодочного оружия.Роль противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ проекта "Варшавянка".
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безопасность, японское море, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, армия, владивосток
04:34 01.07.2022
 
Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"

Самолеты ТОФ на учениях в Японском море нашли и уничтожили субмарину "противника"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолеты Ту-142
Самолеты Ту-142 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Самолеты Ту-142. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота на учениях отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ.
Экипажи двух противолодочных самолетов Ту-142М3 выполнили учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря с отработкой задач по поиску и уничтожению субмарины "противника".

"Самолеты совершили взлет с запасного аэродрома в Приморском крае. В ходе полётов экипажами комплексно применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с систематизацией и анализом полученной от них информации. В одном из полигонов боевой подготовки летчики морской авиации обнаружили субмарину условного противника, классифицировали и провели слежение за ее действиями", — говорится в сообщении.

После этого экипажи отработали алгоритм ее уничтожения с заходом на цель, имитируя применение противолодочного оружия.
Роль противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ проекта "Варшавянка".
Корветы Тихоокеанского флота Громкий и Совершенный - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 04:14
Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника"
 
БезопасностьЯпонское мореПриморский крайТихоокеанский флот ВМФ РоссииТу-142АрмияВладивосток
 
 
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