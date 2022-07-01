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Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"
Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника" - РИА Новости, 01.07.2022
Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"
Экипажи противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота на учениях отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T04:34
2022-07-01T04:34
2022-07-01T04:34
безопасность
японское море
приморский край
тихоокеанский флот вмф россии
ту-142
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота на учениях отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море, сообщает ТОФ.Экипажи двух противолодочных самолетов Ту-142М3 выполнили учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря с отработкой задач по поиску и уничтожению субмарины "противника".После этого экипажи отработали алгоритм ее уничтожения с заходом на цель, имитируя применение противолодочного оружия.Роль противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ проекта "Варшавянка".
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безопасность, японское море, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, армия, владивосток
Самолеты ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"
Самолеты ТОФ на учениях в Японском море нашли и уничтожили субмарину "противника"