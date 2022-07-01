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Эрдоган объявил о цели сделать турецкую армию сильнейшей в мире - РИА Новости, 01.07.2022
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Эрдоган объявил о цели сделать турецкую армию сильнейшей в мире
Эрдоган объявил о цели сделать турецкую армию сильнейшей в мире - РИА Новости, 01.07.2022
Эрдоган объявил о цели сделать турецкую армию сильнейшей в мире
Турция продолжит укрепление армии вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:15
2022-07-01T18:05
в мире
турция
нато
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 июл — РИА Новости. Турция продолжит укрепление армии вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Успехи операций последних шести лет дают полное основание включить ВС Турции в число сильнейших армий мира &lt;...&gt; На пути дальнейшего развития Турции мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции", — сказал он, выступая в Университете национальной обороны в Стамбуле.Турецкий лидер отметил, что, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала, ВС страны продолжают демонстрировать успехи. По его словам, мощь турецкой армии проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций. "Борьба с терроризмом продолжится до полного устранения этой угрозы", — подчеркнул он.Эрдоган акцентировал внимание на росте интереса иностранных партнеров к военным учениям в Турции. Глава государства рассказал, что число стран-участниц последних военных учений EFES в Турции достигло 39, в числе которых и США. "Турция и ее народ готовы к вкладу в победы в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии", — сообщил он.Глава государства также считает, что несколько стран НАТО не оказывают Анкаре поддержку в вопросе борьбы с терроризмом. "Мы не забываем о тех, кто отвернулся от нас", — сказал Эрдоган.Кроме того, президент Турции коснулся темы итогов последнего саммита альянса в Мадриде. По его словам, в случае, если Швеция или Финляндия попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерить, Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО. "Пусть в этом никто не сомневается", — подчеркнул Эрдоган, напомнив, что приглашение еще не означает принятия в ряды организации.Он также выступил с предупреждением в адрес Афин. "Заносчивой Греции следовало бы помнить уроки истории и учитывать процессы в регионе", — пригрозил турецкий лидер.
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в мире, турция, нато, реджеп тайип эрдоган
17:15 01.07.2022 (обновлено: 18:05 01.07.2022)
 
Эрдоган объявил о цели сделать турецкую армию сильнейшей в мире

Эрдоган: Турция продолжит укрепление армии вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире

© AP Photo / Halit Onur SandalТурецкая бронетехника на границе с Сирией
Турецкая бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Halit Onur Sandal
Турецкая бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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АНКАРА, 1 июл — РИА Новости. Турция продолжит укрепление армии вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Успехи операций последних шести лет дают полное основание включить ВС Турции в число сильнейших армий мира <...> На пути дальнейшего развития Турции мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции", — сказал он, выступая в Университете национальной обороны в Стамбуле.
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Турецкий лидер отметил, что, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала, ВС страны продолжают демонстрировать успехи. По его словам, мощь турецкой армии проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций. "Борьба с терроризмом продолжится до полного устранения этой угрозы", — подчеркнул он.
Эрдоган акцентировал внимание на росте интереса иностранных партнеров к военным учениям в Турции. Глава государства рассказал, что число стран-участниц последних военных учений EFES в Турции достигло 39, в числе которых и США. "Турция и ее народ готовы к вкладу в победы в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии", — сообщил он.
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Глава государства также считает, что несколько стран НАТО не оказывают Анкаре поддержку в вопросе борьбы с терроризмом. "Мы не забываем о тех, кто отвернулся от нас", — сказал Эрдоган.
Кроме того, президент Турции коснулся темы итогов последнего саммита альянса в Мадриде. По его словам, в случае, если Швеция или Финляндия попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерить, Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО. "Пусть в этом никто не сомневается", — подчеркнул Эрдоган, напомнив, что приглашение еще не означает принятия в ряды организации.
Он также выступил с предупреждением в адрес Афин. "Заносчивой Греции следовало бы помнить уроки истории и учитывать процессы в регионе", — пригрозил турецкий лидер.
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