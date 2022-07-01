https://ria.ru/20220701/torgovlya-1799551398.html
Путин и Моди обсудили стимулирование двусторонней торговли
Путин и Моди обсудили стимулирование двусторонней торговли - РИА Новости, 01.07.2022
Путин и Моди обсудили стимулирование двусторонней торговли
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили, в частности, стимулирование двусторонней торговли... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:33
2022-07-01T13:33
2022-07-01T13:33
россия
индия
экономика
владимир путин
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили, в частности, стимулирование двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами, удобрениями и фармацевтической продукцией, сообщил офис индийского премьера. Ранее о состоявшемся телефонном разговоре между Моди и Путиным сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Лидеры двух стран рассмотрели ход выполнения решений, принятых в ходе визита президента Путина в Индию в декабре 2021 года. В частности, они обменялись мнениями о возможностях дальнейшего стимулирования двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами, удобрениями и фармацевтической продукцией", - говорится в сообщении офиса премьер-министра Индии. Лидеры также обсудили глобальные вопросы, в том числе состояние международных энергетических и продовольственных рынков."В контексте продолжающейся ситуации на Украине премьер-министр подтвердил давнюю позицию Индии в пользу диалога и дипломатии", - отмечается в сообщении. Лидеры Индии и России договорились поддерживать регулярные консультации по глобальным и двусторонним вопросам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, экономика, владимир путин, нарендра моди
Путин и Моди обсудили стимулирование двусторонней торговли
Президент Путин и премьер Индии Моди обсудили стимулирование двусторонней торговли