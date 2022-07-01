https://ria.ru/20220701/tayvan-1799508594.html

В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня

В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня - РИА Новости, 01.07.2022

В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня

Абсурдные высказывая лидеров НАТО о том, что Китай якобы запугивает Тайвань, делаются с целью вмешаться во внутреннюю политику КНР, Пекин выступает решительно... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:03

2022-07-01T12:03

2022-07-01T12:03

в мире

йенс столтенберг

китай

тайвань

пекин

нато

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ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Абсурдные высказывая лидеров НАТО о том, что Китай якобы запугивает Тайвань, делаются с целью вмешаться во внутреннюю политику КНР, Пекин выступает решительно против подобных замечаний, заявила в пятницу официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде, заявил, что Пекин находится в процессе существенного наращивания своих сил, в том числе в сфере ядерного вооружения, запугивая своих соседей, в том числе Тайвань."Мы выступаем решительно против ошибочных замечаний лидеров НАТО относительно Тайваня. Тайвань - это часть Китая. Большинство тайваньских соотечественников - наши кровные братья. Мы строго наказываем сепаратистские действия за "независимость Тайваня", а также выступаем против внешнего вмешательства", - сказала Чжу Фэнлянь, чьи слова приводит агентство Синьхуа. Она также добавила, что такая позиция Пекина связана со справедливым желанием КНР защитить свой суверенитет и территориальную целостность."Цель этих абсурдных высказываний о якобы запугивании Китаем Тайваня заключается в том, чтобы вмешаться во внутреннюю политику КНР", - подчеркнула она.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220629/tayvan-1798912529.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798884100.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, китай, тайвань, пекин, нато