В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня
В канцелярии Госсовета Китая назвали слова Столтенберга о "запугивании" Тайваня абсурдными
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Абсурдные высказывая лидеров НАТО о том, что Китай якобы запугивает Тайвань, делаются с целью вмешаться во внутреннюю политику КНР, Пекин выступает решительно против подобных замечаний, заявила в пятницу официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде, заявил, что Пекин находится в процессе существенного наращивания своих сил, в том числе в сфере ядерного вооружения, запугивая своих соседей, в том числе Тайвань.
"Мы выступаем решительно против ошибочных замечаний лидеров НАТО относительно Тайваня. Тайвань - это часть Китая. Большинство тайваньских соотечественников - наши кровные братья. Мы строго наказываем сепаратистские действия за "независимость Тайваня", а также выступаем против внешнего вмешательства", - сказала Чжу Фэнлянь, чьи слова приводит агентство Синьхуа. Она также добавила, что такая позиция Пекина связана со справедливым желанием КНР защитить свой суверенитет и территориальную целостность.
"Цель этих абсурдных высказываний о якобы запугивании Китаем Тайваня заключается в том, чтобы вмешаться во внутреннюю политику КНР", - подчеркнула она.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.