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В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня - РИА Новости, 01.07.2022
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В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня
В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня - РИА Новости, 01.07.2022
В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня
Абсурдные высказывая лидеров НАТО о том, что Китай якобы запугивает Тайвань, делаются с целью вмешаться во внутреннюю политику КНР, Пекин выступает решительно... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:03
2022-07-01T12:03
в мире
йенс столтенберг
китай
тайвань
пекин
нато
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ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Абсурдные высказывая лидеров НАТО о том, что Китай якобы запугивает Тайвань, делаются с целью вмешаться во внутреннюю политику КНР, Пекин выступает решительно против подобных замечаний, заявила в пятницу официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде, заявил, что Пекин находится в процессе существенного наращивания своих сил, в том числе в сфере ядерного вооружения, запугивая своих соседей, в том числе Тайвань."Мы выступаем решительно против ошибочных замечаний лидеров НАТО относительно Тайваня. Тайвань - это часть Китая. Большинство тайваньских соотечественников - наши кровные братья. Мы строго наказываем сепаратистские действия за "независимость Тайваня", а также выступаем против внешнего вмешательства", - сказала Чжу Фэнлянь, чьи слова приводит агентство Синьхуа. Она также добавила, что такая позиция Пекина связана со справедливым желанием КНР защитить свой суверенитет и территориальную целостность."Цель этих абсурдных высказываний о якобы запугивании Китаем Тайваня заключается в том, чтобы вмешаться во внутреннюю политику КНР", - подчеркнула она.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220629/tayvan-1798912529.html
https://ria.ru/20220628/nato-1798884100.html
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в мире, йенс столтенберг, китай, тайвань, пекин, нато
12:03 01.07.2022
 
В Китае раскритиковали высказывания Столтенберга о "запугивании" Тайваня

В канцелярии Госсовета Китая назвали слова Столтенберга о "запугивании" Тайваня абсурдными

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Абсурдные высказывая лидеров НАТО о том, что Китай якобы запугивает Тайвань, делаются с целью вмешаться во внутреннюю политику КНР, Пекин выступает решительно против подобных замечаний, заявила в пятницу официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде, заявил, что Пекин находится в процессе существенного наращивания своих сил, в том числе в сфере ядерного вооружения, запугивая своих соседей, в том числе Тайвань.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос
"Мы выступаем решительно против ошибочных замечаний лидеров НАТО относительно Тайваня. Тайвань - это часть Китая. Большинство тайваньских соотечественников - наши кровные братья. Мы строго наказываем сепаратистские действия за "независимость Тайваня", а также выступаем против внешнего вмешательства", - сказала Чжу Фэнлянь, чьи слова приводит агентство Синьхуа. Она также добавила, что такая позиция Пекина связана со справедливым желанием КНР защитить свой суверенитет и территориальную целостность.
"Цель этих абсурдных высказываний о якобы запугивании Китаем Тайваня заключается в том, чтобы вмешаться во внутреннюю политику КНР", - подчеркнула она.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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