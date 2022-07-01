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Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ - РИА Новости, 01.07.2022
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Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ
Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ - РИА Новости, 01.07.2022
Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ
Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в системе Союзного государства республики и РФ и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:23
2022-07-01T15:23
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
наталья кочанова
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в системе Союзного государства республики и РФ и учредить постоянно действующие органы с соответствующими полномочиями."Форум регионов Беларуси и России заслуживает более высокого статуса в институциональной системе Союзного государства. В преддверии 10-летия форумов предлагаю проработать вопрос об учреждении постоянно действующих рабочих органов с закреплением за ними соответствующих властных полномочий и бюджетного финансирования через программы Союзного государства", - сказала Кочанова, выступая на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.По ее словам, одной из форм работы Межпарламентской комиссии верхних палат парламента двух стран по межрегиональному сотрудничеству могло бы стать "заслушивание министров и иных ответственных за выполнение итоговых документов с последующим докладом на его очередном пленарном заседании".
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россия, белоруссия, наталья кочанова
15:23 01.07.2022
 

Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ

© SputnikБаннер с символикой Форума регионов России и Беларуси в Гродно
Баннер с символикой Форума регионов России и Беларуси в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Sputnik
Читать ria.ru в
ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в системе Союзного государства республики и РФ и учредить постоянно действующие органы с соответствующими полномочиями.
"Форум регионов Беларуси и России заслуживает более высокого статуса в институциональной системе Союзного государства. В преддверии 10-летия форумов предлагаю проработать вопрос об учреждении постоянно действующих рабочих органов с закреплением за ними соответствующих властных полномочий и бюджетного финансирования через программы Союзного государства", - сказала Кочанова, выступая на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.
По ее словам, одной из форм работы Межпарламентской комиссии верхних палат парламента двух стран по межрегиональному сотрудничеству могло бы стать "заслушивание министров и иных ответственных за выполнение итоговых документов с последующим докладом на его очередном пленарном заседании".
Председатель Совета Республики Белоруссии Наталья Кочанова - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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