https://ria.ru/20220701/status-1799597916.html
Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ
Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ - РИА Новости, 01.07.2022
Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ
Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в системе Союзного государства республики и РФ и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:23
2022-07-01T15:23
2022-07-01T15:23
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
наталья кочанова
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в системе Союзного государства республики и РФ и учредить постоянно действующие органы с соответствующими полномочиями."Форум регионов Беларуси и России заслуживает более высокого статуса в институциональной системе Союзного государства. В преддверии 10-летия форумов предлагаю проработать вопрос об учреждении постоянно действующих рабочих органов с закреплением за ними соответствующих властных полномочий и бюджетного финансирования через программы Союзного государства", - сказала Кочанова, выступая на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.По ее словам, одной из форм работы Межпарламентской комиссии верхних палат парламента двух стран по межрегиональному сотрудничеству могло бы стать "заслушивание министров и иных ответственных за выполнение итоговых документов с последующим докладом на его очередном пленарном заседании".
https://ria.ru/20220701/sotrudnichestvo-1799513065.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, наталья кочанова