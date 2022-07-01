https://ria.ru/20220701/status-1799597916.html

Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ

Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ - РИА Новости, 01.07.2022

Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в СГ

Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в системе Союзного государства республики и РФ и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:23

2022-07-01T15:23

2022-07-01T15:23

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

наталья кочанова

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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова предложила повысить статус Форума регионов в системе Союзного государства республики и РФ и учредить постоянно действующие органы с соответствующими полномочиями."Форум регионов Беларуси и России заслуживает более высокого статуса в институциональной системе Союзного государства. В преддверии 10-летия форумов предлагаю проработать вопрос об учреждении постоянно действующих рабочих органов с закреплением за ними соответствующих властных полномочий и бюджетного финансирования через программы Союзного государства", - сказала Кочанова, выступая на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.По ее словам, одной из форм работы Межпарламентской комиссии верхних палат парламента двух стран по межрегиональному сотрудничеству могло бы стать "заслушивание министров и иных ответственных за выполнение итоговых документов с последующим докладом на его очередном пленарном заседании".

https://ria.ru/20220701/sotrudnichestvo-1799513065.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

россия, белоруссия, наталья кочанова