https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799522857.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:04

2022-07-01T15:04

2022-07-01T15:10

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 01 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы взяли под контроль Тополевку, Спорное, Золотаревку и Белую Гору. Идут бои за Лисичанск — вооруженные столкновения смещаются к центру города. Одновременно части России, ЛНР и ДНР продвигаются в направлении Северска, куда отходят украинские отряды.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 699 реактивных систем залпового огня, 3873 танка и другие бронемашины, 3067 орудий полевой артиллерии и 3948 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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