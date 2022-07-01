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ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799518717.html
ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО
ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 01.07.2022
ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО
ВКС России в ходе контрбатарейной борьбы в Донбассе поразили высокоточным оружием два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:27
2022-07-01T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВКС России в ходе контрбатарейной борьбы в Донбассе поразили высокоточным оружием два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.Два пункта управления и пять оружейных складов украинских сил уничтожено за сутки российским высокоточным оружием ВКС, сообщило Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799516886.html
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россия
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Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ
С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны
12:27 01.07.2022 (обновлено: 17:03 01.07.2022)
 
ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО

Минобороны: ВКС уничтожили украинские огневые точки, откуда обстреливали территорию ДНР

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВКС России в ходе контрбатарейной борьбы в Донбассе поразили высокоточным оружием два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.
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12:25Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления
Два пункта управления и пять оружейных складов украинских сил уничтожено за сутки российским высокоточным оружием ВКС, сообщило Минобороны России.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Иваново-Дарьевка, Северск Донецкой Народной Республики, Белогоровка Луганской Народной Республики, Николаев, Лепетиха Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 26 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:23Специальная военная операция на Украине
Средства ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВойска воздушно-космической обороны
 
 
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