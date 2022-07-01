https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799518717.html

ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО

ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 01.07.2022

ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО

ВКС России в ходе контрбатарейной борьбы в Донбассе поразили высокоточным оружием два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:27

2022-07-01T12:27

2022-07-01T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВКС России в ходе контрбатарейной борьбы в Донбассе поразили высокоточным оружием два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.Два пункта управления и пять оружейных складов украинских сил уничтожено за сутки российским высокоточным оружием ВКС, сообщило Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799516886.html

https://ria.ru/20220701/pvo-1799515490.html

россия

украина

донбасс

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ С начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 226 украинских самолетов и 1411 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении. 2022-07-01T12:27 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны