https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799516886.html

Российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления

Российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления - РИА Новости, 01.07.2022

Российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления

Российская авиация и артиллерия поразили 32 пункта управления, радиолокационную станцию, три склада боеприпасов, а также живую силу и военную технику украинских РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:25

2022-07-01T12:25

2022-07-01T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили 32 пункта управления, радиолокационную станцию, три склада боеприпасов, а также живую силу и военную технику украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 297 районах", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220701/pvo-1799515490.html

одесская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, вооруженные силы украины