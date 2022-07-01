https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799516886.html
Российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления
Российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления - РИА Новости, 01.07.2022
Российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления
Российская авиация и артиллерия поразили 32 пункта управления, радиолокационную станцию, три склада боеприпасов, а также живую силу и военную технику украинских РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:25
2022-07-01T12:25
2022-07-01T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили 32 пункта управления, радиолокационную станцию, три склада боеприпасов, а также живую силу и военную технику украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 297 районах", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220701/pvo-1799515490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесская область, вооруженные силы украины
12:25 01.07.2022 (обновлено: 12:32 01.07.2022)
Российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления
Минобороны: российские войска уничтожили 32 украинских пункта управления и три склада